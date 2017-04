Utroskapsskandalen ryster USA: «Dersom han forsøkte å skjule affæren for sin kone, gjorde han ikke en veldig god jobb»

(Dagbladet): I går ble det klart at Alabamas guvernør Robert Bentley trekker seg fra sitt verv. Dette etter at det ble kjent at han hadde brukt statlige midler for å skjule sitt utenomekteskapelige sidesprang.

Bentley kunngjorde sin avskjed kort tid etter at han ble pågrepet, og sa seg skyldig i å ikke ha rapportert et større bidrag til sin valgkampanje. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Han skal også ha brukt kampanjemidler til personlige formål, og saken har fått massiv oppmerksomhet i alle de største amerikanske mediene som CNN, Fox News, New York Times og Washington Post.

- Jeg har bestemt meg for å at dette er riktig tidspunkt for meg å trekke meg på. Jeg har ikke alltid gjort de riktige valgene. Jeg har ikke alltid sagt de riktige tingene. Men selv om jeg ved enkelte tilfeller har feilet, har jeg bestandig forsøkt å leve opp til de høye forventningene folket har hatt til personen som innehar dette embetet, sa Bentley ifølge CNN.

Han slutter med umiddelbar virkning som guvernør i delstaten med nesten fem millioner innbyggere, men understreker samtidig at han ikke selv føler han har gjort noe ulovlig.

Omfattende bevis

Bevisene for Bentleys lovbrudd kom til overflaten som en følge av en etterforskning for å finne ut av hans påståtte forhold til en av sine politiske rådgivere, Rebekah Mason.

I den omfattende rapporten, hvor Bentleys tidligere kone Dianne har bidratt med mye materiale, finner man blant annet en rekke utskrifter av samtaler mellom guvernøren og Mason.

Her skriver han gjentatte ganger at han savner henne, at han vil rømme med henne og at han elsker henne. Det er også ting som tyder på at han flere ganger har sendt meldinger til sin kone som var ment til Rebekah Mason.

Dianne gikk fra Robert Bentley i 2015, ifølge henne som en følge av mange års utroskap.

I rapporten er det også lydklipp hvor Bentley proklamerer sin kjærlighet til Mason.

«Gjorde ikke en veldig god jobb»

Forholdet mellom Bentley og Mason strekker seg langt tilbake i tid, og startet allerede før han overtok guvernørembetet i januar 2011.

De to møttes første gang da Mason var tilstede på en forelesning Bentley holdt på en søndagsskole i en baptistkirke i Tuscaloosa. Hun ble raskt ansatt som presseansvarlig for kampanjen hans, og ble kommunikasjonsdirektør i administrasjonen etter at han vant valget. Det skriver CNN.

Hans kone Dianne fattet for første gang mistanke om utroskapen i 2013 da hun og flere i hennes stab la merke til at Bentley og Mason hadde stadig mer med hverandre å gjøre.

Hun konfronterte sin ektemann gjennom nesten 50 år med mistankene, men han nektet. Rapporten derimot har en noe annen konklusjon:

«Dersom Bentley forsøkte å skjule affæren for sin kone, gjorde han ikke en veldig god jobb». En rekke medier har også gitt ham tilnavnet «Luv Guv» - fritt oversatt noe i nærheten av «Kjærlighetsguvernøren».

«Kose med brystene»

I rapporten heter det også at forholdet mellom guvernøren og kommunikasjonsdirektøren begynte å påvirke Bentleys avgjørelser, og at han delegerte stadig flere viktige avgjørelser til Mason.

Bentley skal også ha blitt besatt av å skjule det tidligere nevnte lydopptaket der han skal ha sagt at han elsker Mason, og at han «liker å kose med brystene hennes».

Han skal så ha truet sjefen til konas egen stab med at hun «aldri igjen ville få en jobb i delstaten Alabama» om lydklippet ble offentliggjort, ifølge CNN.

Guvernøren skal også ha brukt statlige midler i jakten på det skjulte lydopptaket, og truet både familiemedlemmer og ansatte i administrasjonen med represalier om de ikke sporet det opp.

Verken Mason eller hennes advokat har kommet med noen uttalelser i saken så langt.

Landets minst populære

Men selv før Bentley nå måtte ta sin hatt og gå, var det ingen hemmelighet at han var en upopulær fyr. Faktisk den suverent minst populære guvernøren i USA.

Ifølge en undersøkelse fra i gjor høst, her gjengitt av fivethirtyeight.com, er han den eneste guvernøren hvor flere av velgerne mener han gjør en dårlig jobb, enn motsatt.

Mary Fallin i Oklahoma og Sam Brownback i Kansas står heller ikke veldig høyt i kurs blant velgerne.

I den andre enden av skalaen finner vi Greg Abbott fra Texas, Steve Bullock fra Montana og Dennis Daugaard fra South Dakota.

Ny administrasjon

Kay Ivey tar over vervet etter Bentley. Hun ble tatt i ed en snau time etter at hennes forgjenger sa opp.

Hun blir dermed den andre kvinnen til å inneha embetet i Alabamas historie. Den første var Lurleen Wallace som var guvernør fra januar 1967 til sin død i mai 1968.

- Ivey-administrasjonen vil være åpen, den vil være gjennomsiktig og den vil være ærlig, sa hun i en kort tale.

Aktor Ellen Brooks fortalte at Bentleys oppsigelse var en del av en avtale de hadde inngått.

- Det vi har gjort her i dag er å gjøre en slutt på denne administrasjonen. Det beviser overfor alle at ingen er hevet over loven, sier hun ifølge Reuters.