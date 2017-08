Utslitte og frustrerte republikanere har allerede begynt å lete etter en ny president etter Trump

(Dagbladet): Republikanerne har både president Donald Trump i Det hvite hus og flertall i begge kamre i Kongressen etter valget i november i fjor. Men ting har ikke gått på skinner.

Denne uka tar Kongressen sommerferie uten å ha fått vedtatt en eneste stor sak. Republikanerne klarte ikke å bli enige om hvordan de skulle fjerne helsereformen Affordable Care Act - bedre kjent som Obamacare. De er overhodet ikke i rute for å reformere skattesystemet slik de ønsket. Og de er ikke i nærheten av å få laget en omfattende infrastrukturplan, slik de planla. Dette var deres tre store prioriteringer.

- Republikanerne i Kongressen tar ferie mens de føler seg frustrerte, utslitte og skuffete over at den sjeldne muligheten til å vedta sin politikk blir kastet bort, skriver NBC News.

- Taper

Trump dro selv fredag på en 17 dager lang ferie til golfanlegget sitt i Bedminster i New Jersey. Samtidig blir han og valgkamporganisasjonens hans etterforsket for å ha samarbeidet med russiske myndigheter om å påvirke fjorårets valg i en stadig voksende skandale.

- Vi kommer til å vinne så mye at dere vil bli lei av å vinne, sa den daværende presidentkandidaten, Donald Trump, i februar 2016.

Men selv om partiet har kontroll over alle de viktigste posisjonene øverst i det politiske USA, synes ikke Republikanernes velgere at de vinner.

Hele 46 prosent av partiets velgere mener de har tapt i viktige spørsmål. Bare 42 prosent synes partiet vinner, ifølge en ny meningsmåling fra Pew Research Center, omtalt i Washington Post.

I hovedsak er det nesten bare nominasjonen av Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer som trekkes fram som en betydelig seier. På de fleste andre områder ser det langt dårligere ut.

- Ser svakhet

Og mens oppslutningen om Trump også synker på meningsmålingene, begynner flere andre republikanere å posisjonere seg for å kjempe om Det hvite hus ved neste presidentvalg i 2020. Det er usedvanlig tidlig ettersom Trump bare har vært president i et drøyt halvår.

- De ser svakhet i denne presidenten. Det er ikke en hyggelig bransje vi er i, sier den republikanske senatoren, John McCain til New York Times om situasjonen.

- Vi må gjøre et forsøk på befri det republikanske partiet fra Trump, og konservatismen fra trumpismen, sier den konservative redaktøren for The Weekly Standard, William Kristol, til avisa.

Han forteller at han har startet uformelle samtaler for å starte en «Komité for ikke å gjenvelge presidenten».

Flørter med pengegivere

Trumps egen visepresident, Mike Pence, er blant dem som har tatt flere grep som observatører mener kan tolkes som at han posisjonerer seg for å bli USAs neste president.

Flere av rådgiverne til Pence har ifølge New York Times allerede begynt å gjøre tilnærminger mot potensielle, republikanske pengegivere og gjort det klart at planlegger å stille dersom Trump ikke stiller til gjenvalg. Han har også blant annet opprettet sin egen komité for pengeinnsamling, Great America Committee.

Mange i etablissement-fløyen i det republikanske partiet legger heller ikke skjul på at de ønsker Pence.

- For noen er det av ideologiske grunner. For andre er det av stilistiske grunner. Det er en utmattende mengde ustabilitet, kaos og dysfunksjon rundt Trump, sier den republikanske kongressrepresentanten, Charlie Dent, til New York Times.

Til Iowa og New Hampshire

Senatorene Tom Cotton og Ben Sasse kan også være i ferd med å posisjonere seg. Begge har allerede besøkt Iowa - den viktige delstaten som holder det første nominasjonsvalget.

Neste måned skal Cotton dessuten holde en fundraiser hvor folk betaler 5.000 dollar for en middag i New York.

Sasse har vært en av de skarpeste Trump-kritikerne i den republikanske leiren. Også han ser ut til å posisjonere seg før presidentvalget i 2020 ved å nærme seg republikanske pengegivere.

Samtidig vurderer Ohio-guvernør og tidligere presidentkandidat, John Kasich, en ny runde til New Hampshire, som også er viktig fordi den er blant de første til å holde nominasjonsvalg. Han var blant utfordrerne som ble danket ut av Trump i nominasjonskampen i fjor.

Siden har han blant annet gitt ut bok og forblitt en tydelig stemme i den amerikanske offentligheten.