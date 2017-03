Uventet Trump-kort i ny rapport: USA har mer olje enn Saudi-Arabia

«Kan du gjette hvilket land som har verdens største oljereserver», spør det amerikanske finansnettstedet The Motley Fool i en artikkel denne uka.

Og som du allerede har skjønt: Det er ikke Saudi-Arabia, slik de fleste ville ha trodd, men USA.

Saudi-Arabias hersker kong Salman er neppe glad for å bli dyttet ned fra verdens oljetrone. Det saudiske kongehuset har etter andre verdenskrig bygd sin udemokratiske maktposisjon på de enorme oljeressursene og det tette forholdet dette har gitt til USA.

The Motley Fools artikkel er basert på en ny undersøkelse fra konsulent- og analysefirmaet Rystad Energy i Oslo, som har lagt artikkelen ut på sine hjemmesider.

Russland nr. 2

Ifølge beregningene som gjengis fra Rystad Energy har USA oljereserver på 264 milliarder fat. Russland ligger på andreplass, med reserver på 256 milliarder fat, mot Saudi-Arabias 212 milliarder fat.

I tallene inngår også antakelser og beregninger om funn som ennå ikke er gjort.

- Vi prøver å bruke samme kriterier på tvers av land, sier managing partner Jarand Rystad i Rystad Energy om metoden hans medarbeidere har brukt.

Han sier at det «selvfølgelig» er stor usikkerhet om anslagene, men at det i undersøkelsen spesifiseres hvor stor del av forekomstene som er beviste, sannsynlige og mulige.

Skiferolje-revolusjon

- At USA kommer veldig høyt, er egentlig ikke overraskende, på grunn av de enorme skiferressursene, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.

Nettopp skiferoljeressursene - det som blir kalt for skiferoljerevolusjonen - er noe av det som framheves sterkest i The Motley Fools artikkel. Med henvisning til Rystad Energys tall skriver finansnettstedet at dette utgjør omtrent halvparten av USAs ressurser.

Fordelen med skiferoljen er at den er ganske billig å utvinne - i hvert fall sammenliknet med den norske oljen, som utvinnes til havs og på store dybder.

- Skiferoljeressursene er en stor utfordring for Norge, sier Saltvedt til Dagbladet.

Norges problem

Etter Saltvedts mening vil behovet for olje ha nådd toppen i 2030. Deretter vil andre energiformer gradvis overta, for eksempel solenergi.

For Norge er dette et kjempeproblem:

Her til lands går det omtrent ti år fra investeringen gjøres til produksjonen er i gang. For skiferolje er den tilsvarende tida bare seks til åtte måneder.

Og mens oljefelt utenfor Norge skal produsere i 40-50 år, er produksjonsperioden for et felt med skiferolje to-tre år.

- Det er litt kjedelig å ha bundet opp pengene sine i 50-60 år. Dette er innmari viktig for en investor, når det er så stor usikkerhet om hvordan etterspørselen kommer til å bli, sier Saltvedt.

Trumfkortet

For president Donald Trump kan den hittil uoppdagete oljen bli et virkelig trumfkort, i hans anstrengelser for å gjøre USA mindre avhengig av oljeimport.

En god del av denne oljen er antatt å ligge under føderalt land, og kan frigis til oljeproduksjon hvis presidenten greier å presse det gjennom.

- Det tror jeg han faktisk vil klare, sier Thina Saltvedt.

Selv om en betydelig del av USAs oljereserver ligger til havs i Alaska, og dessuten kan bli vanskelig å få åpnet for oljeutvinning, ligger Trump godt an til å øke graden av selvforsyning kraftig.

Saudi-Arabia først

Når Dagbladet spør Saltvedt hvem som etter hennes mening er verdens olje-stormakt nummer én, nøler hun likevel ikke:

- Saudi-Arabia. Det tror jeg de kommer til å fortsette å være i den tida vi kommer til å bruke olje.

Det begrunner hun med at de både kan produsere oljen billig og at de i motsetning til USA er en stor netto eksportør.