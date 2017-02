Uvisst om 10 350 ulovlige P-plasser på Gardermoen godkjennes

(Finansavisen): Det er ingen selvfølge at Avinor får ettergodkjent en søknad om å få beholde 10 350 ulovlige parkeringsplasser som har vært i bruk ved Oslo lufthavn i flere år, skriver Finansavisen onsdag. Parkeringsplassene har sikret Avinor flere hundre millioner kroner i inntekt.

Null oversikt i kommunen

I et brev til Ullensaker kommune, hvor hovedflyplassen ligger, ber Fylkesmannen om en oversikt over det totale antallet parkeringsplasser tilknyttet Gardermoen. Det gjelder også for nabokommunen Nannestad, hvor private konkurrenter driver P-plasser.

Ullensaker kommune innrømmet i et intervju med Finansavisen 17. januar at de ikke aner hvor mange P-plasser det er på Gardermoen.

20 000 P-plasser

Siden Avinor bare har presentert omtrentlige tall i sin søknad, ber Fylkesmannen om en mer detaljert oversikt for kollektivandelen til flyplassen gjennom hele året. En slik oversikt må foreligge før Fylkesmannen tar stilling til Avinors søknad, skriver Finansavisen. Avinor reklamerer med at de har over 20 000 P-plasser til flypassasjerene. Da er alle de ulovlige plassene inkludert.

Det er godt med ledige parkeringsplasser ved Gardermoen. Ifølge Finansavisen er snittbelegget gjennom året i overkant 40 prosent. Men i ferieperioder er beleggsprosenten høyere, og i sommermåneden juli er det for få plasser for å dekke behovet. Det er hovedbegrunnelsen for at Avinor trenger over 20 000 P-plasser.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland kjøper ikke umiddelbart den argumentasjonen, selv om hun har forståelse for at parkeringsdekningen om sommeren er en utfordring.

Vil øke kollektivdekningen

«Vi mener parkeringsbelegget for juli ikke kan legges til grunn for en vurdering av det totale behovet. Juli er den måneden i året med lavest kollektivdekning, og dermed bør det vurderes tiltak for å øke kollektivdekningen i juli», skriver Fylkesmannen i en uttalelse til Avinors søknad.

- Når saken er ferdig utredet av administrasjonen, vil den bli forelagt politisk behandling, sier rådgiver Berit Adriansen i kommunen til Finansavisen.

Andre økonominyheter:

Thor-Christian kan skryte av seksdobling på norsk solenergi

- Sliter med å se at lavere ledighet er positivt