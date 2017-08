Væpnede menn angrep FN-base i Mali. To døde

(Dagbladet): Væpnet menn har angrepet en FN-fredsbase i byen Timbuktu nord i Mali mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

- Et angrep har blitt gjort mot en av våre leirer i Timbuktu, av ukjente menn med maskingevær, sier Radhia Achouri, en talsperson for FNs fredsbase til nyhetsbyrået.

Videre forteller Achouri om sporadisk skyting. Maliske styrker skal ha slått tilbake på angrepet.

En FN-arbeider og en malisk soldat skal være drept i angrepet, melder AFP.

Ifølge nyhetsbyrået kaller FN hendelsen for et terrorangrep, og at de ikke vil slutte med å støtte folket i Mali, for å bidra til varig fred og stabilitet.

I 2012 falt flere viktige byer i Mali under kontroll av jihadistgrupper tilknyttet Al-Qaida. Selv om antallet islamister skal ha blitt redusert etter en franskledet militæroperasjon, har angrepene på FN, franske styrker, sivile og den maliske hæren fortsatt, skriver AFP.

Dagbladet oppdaterer saken.