Væpnet aksjon ved Mosseporten senter avsluttet - situasjonen avklart

(Dagbladet): Politiet i Østfold meldte ved 15-tida tirsdag ettermiddag at de hadde mottatt en anonym melding som gjorde at de iverksatte vakthold ved Mosseporten senter utenfor Moss sentrum. Politiet var tungt bevæpnet og ikledd verneutstyr.

Kl. 16:04 melder politiet at de anser situasjonen som avklart, og at normal drift ved senteret kan gjenopptas. Samtalen kom fra utlandet, og sammenholdt med andre opplysninger gjorde det at politiet valgte å avslutte aksjonen. Etterforskningen for å identifisere innringeren pågår fortsatt.

Konkret trussel

Politiet opplyser via Twitter at trusselen var spesifikt rettet mot Mosseporten senter, og skulle også gjelde navngitte personer. Politiet fikk raskt kontroll på disse.

Politiet ba folk om å ikke oppsøke senteret og følge politiets anvisninger på stedet.

Moss Avis skriver videre at aksjonen ble igangsatt etter at Moss kommune fikk en telefon fra en mannsperson som sa han kom til å skade mennesker inne på senteret.

Fra utlandet

Politiet vet foreløpig ikke hvem som står bak trusselen, men melder via Twitter at samtalen sannsynligvis kom fra utlandet. De anser det derfor som lite sannsynlig at innringeren befinner seg i Norge. De jobber med å identifisere aktuelle trusselkandidater.

- Politiet er bevæpnet, men de anser ikke trusselen mer alvorlig enn at folk kontrolleres på vei inn og ut av senteret, noe som blir gjort for at det skal være trygt å handle, sa innsatsleder Arne Hermansen til Moss Avisnår aksjonen fortsatt pågikk.

Politiet var også til stede med væpnet mannskap ved Rygge Storsenter og Moss Amfi.

