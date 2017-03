Vær årvåkne - ikke vær redde

LONDON (Dagbladet): På en pressekonferanse på trappa utenfor Scotland Yards hovedkvarter sier Mark Rowley, London Metropolitan Police, at alt tyder på at faren er over etter terrorangrepet i London. Fire personer, inkludert gjerningsmannen, er bekreftet døde.

En av de døde er en politimann, en av de væpnede vaktene som alltid er på post utenfor parlamentsbygningen.

Etter det politiet har grunn til å tro opererte gjerningsmannen alene.

Han ble skutt utenfor inngangen til parlamensbyggningen av to sivilkledde politimenn.

London Metropolitan Police ber folket om ikke å være redde, men oppfordrer samtidig byens innbyggere og tilreisende turister om å være årvåkne og være på vakt.

- Det kommer til å være ekstra politi synlig i gatene de kommende dagene, sier Mark Rowley.

- Om situasjonen skulle kreve det kan vi kalle inn militæret.

Pressekonferansen utenfor Scotland Yard var kort og ga tydelig og presis informasjon om dagens tragiske hendelser på Westminsterbrua og utenfor det britiske parlamentet. Den varte i fem minutter.



Men hva som skjer videre, og om politiet har gjort eller vil gjøre ytterligere arrestasjoner, er London Metropolitan Police og Scotland Yard tilbakeholdende med.

- Av åpenbare grunner vil vi ikke gå ut med detaljene i etterforskningsarbeidet, sier Mark Rowley.