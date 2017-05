- Våger ikke skrive rapporter

For noen dager siden fremmet Arbeiderpartiet et lovforslag, hvor ansatte i kriminalomsorgen skal bruke et tjenestenummer istedenfor navn, når de skriver rapporter.

Bakgrunnen for forslaget var et initiativ fra Oslo-avdelingen til Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund - Oslo fengselsfunksjonæreres forening (OFF).

- Det er helt nødvendig at vi som er ansatt i fengslene får en bedre beskyttelse. Virkeligheten er at forholdene i norske fengsler har forandret seg, til det verre, sier Farukh Qureshi leder i OFF og fortsetter:

- Trusler er blitt en del av hverdagen. Vi opplever å bli sjikanert og hengt ut på sosiale medier.

- Trusler

I dag har innsatte tilgang til rapporter skrevet av de ansatte. Der fremkommer fullt navn på de som har varslet og skrevet rapportene.

- Vi har flere eksempler på at ansatte har blitt truet etter at innsatte har blitt løslatt. Det har blitt tatt kontakt på måter som vi som er ansatt i kriminalomsorgen oppfatter som ubehagelig, sier Qureshi til Dagbladet.

Ved å innføre tjenestenummer mener Qureshi og de ansatte i fengslene at sikkerheten vil bli bedre.

- Lavere terskel

- Det er flere eksempler fra Danmark hvor ansatte i fengslene har blitt overfalt. Trusselnivået i norske fengsler har økt.

- Vi opplever at unge norske innsatte og utlendinger har en lavere terskel for å true.

- Det er også eksempler på statsløse innsatte som sier de ikke har noe å tape, og har rettet alvorlige trusler mot ansatte, sier Farukh Qureshi.

For fire år siden ble det rapportert om rundt 300 hendelser i norske fengsler. I fjor ble det registrert hele 1048 volds- og trusselsepisoder i fengslene.

- Våger ikke

- Flere og flere kvier seg i dag for å skrive rapporter om episoder og hendelser. Ansatte vet i dag at de risikerer trusler og hevn. Det kan være fra den innsatte eller andre mens den som har omhandlet fortsatt sitter fengslet, eller det kan skje etter at den innsatte som er omtalt i rapporten er løslatt. Det er svært ubehagelig for de som ansatt i kriminalomsorgen, sier Farukh Qureshi.

Samtidig er Qureshi tydelig på at innføring av tjenestenummer ikke løser alle problemer og utfordringer i kriminalomsorgen.

- Vi forventer at både politisk ledelse og opposisjon har fokus på utfordringene, og sikkerheten til oss som jobber i kriminalomsorgen, sier Qureshi.