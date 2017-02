Vaktmester om viktig hasj-rørlegger som nekter å snakke: - Veldig hyggelig kar

(Dagbladet): I statsadvokat Lars Erik Alfheims innledningforedrag i Oslo tingrett var det to menn i kretsen rundt Gjermund Cappelen som ble nevnt flere ganger: Brusselgeren (64) og rørleggeren (52). De ble i fjor dømt som sentrale medlemmer i Cappelens hasjliga.

Rørleggeren var den første i ligaen Cappelen nevnte i avhør med Asker og Bærum-politiet. Og han var mannen som hadde ansvar for hasjlageret som politiets spanere raidet natt til 18. desember 2013.

Viktig vitne

Rørleggeren ringte Cappelen umiddelbart etterpå. Cappelen tok videre kontakt med Eirik Jensen, og de møttes på Grønland i Oslo dagen etter. Politiet spanet på dem. Samme kveld ble Cappelen pågrepet utenfor huset sitt i Bærum.

Spesialenheten for politisaker mener rørleggeren også jobbet på badet som Cappelen skal ha fått pusset opp for Eirik Jensen, ifølge tiltalen en gave med en verdi på 292 000 kroner.

Men den 52 år gamle rørleggeren hevder å være svært syk. Da han møtte i egen ankesak 31. januar, hvor han står tiltalt for å ha vært medlem av Cappelens hasjliga, satt han med ei jakke over hodet og en lue trukket godt ned i ansiktet, mens han vugget fram og tilbake. Han svarte ikke på et eneste spørsmål. Ifølge Dagbladets kilder kan han være et svært viktig vitne i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

- Han snakker

I dag vitnet en mann i rettsaken mot Eirik Jensen og Cappelen, som presenterte seg som vaktmester. Vaktmesteren sier han har kjent Cappelen siden 1980-tallet, men hevder at kontakten har vært sosial omgang. Han sier han ikke har kjøpt hasj av Cappelen.

- Så hvis jeg nå legger fram masse tekstmeldinger mellom dere, så gjelder det bare sosialt? spør aktor Lars Erik Alfheim, noe vaktmesteren svarer bekreftende på.

Vaktmesteren kjenner også til 52-åringen, som i rettssaken og av Cappelen ofte har blitt omtalt som rørleggeren.

Vaktmesteren sier at rørleggeren er «en veldig hyggelig kar».

- Snakket du med ham? spør Alfheim.

- Ja, svarer vaktmesteren.

- Så han snakker?

- Ja, han snakker.

- Han går vanlig?

- Ja. Han gjør den beste jobben av alle, sier vaktmesteren, som forteller at rørleggeren var opptatt av motorsykler, var utrolig sparsommelig og at han var interessert i antikke gjenstander.

- Han kjøpte gamle greier og pusset dem opp . Han er utrolig flink , sier vaktmesteren om rørleggeren som nå ikke sier ett ord om saken han er tiltalt for.

- Liten sjanse

Forsvarer Johnny Veum mener det er liten sjanse for at rørleggeren vil kunne vitne i tingretten. Tingrettsdommer Kim Heger har sagt at han er «beinhard på sånt», og at en erklæring fra fastlege ikke holder.

- Han vil ikke være i stand til det. Han må være her i dag for at anken hans ikke skal avvises, men han vil ikke følge resten av saken. Han har helseproblemer, sa Veum til Dagbladet.

- Vi kommer til å sende over en del helsedokumenter til tingretten om utfordringene han sliter med. Det har vi gjort til dommeren i lagmannsretten også.

Advokaten sa at han selv har problemer med å kommunisere med sin klient.

- Han anket fordi han er dømt for mer enn det han mener han hadde befatning med, sa Veum om klienten, som i Asker og Bærum tingrett ble dømt for salg av 661 kilo hasj og oppbevaring av 476 hasj, og for å ha vært deltaker i organsiert kriminell gruppe. Han ble også dømt for heleri av omlag 67 000 kroner.

- Spiller syk

Politiet i Asker og Bærum mistenkte at mannen spilte syk for å slippe å avgi forklaringer for politiet og retten, da saken mot hasjligaen gikk for tingretten. I en politirapport i Asker og Bærum-saken skrev en tjenestemann at han oppfattet mannens atferd som tilgjort. Dette baserte han på flere observasjoner av mannen.

- I senga på sykehuset var han helt rolig til legen kom inn, da fikk han kraftig risting, gispet etter luft og vred seg i sengen, heter det i rapporten.

- Det framsto som om han er i en vanskelig situasjon og kanskje har dratt i gang et skuespill, konkluderte han.