Valdres-saken utsatt på ubestemt tid på grunn av tiltaltes helse

(Dagbladet): Valdres-saken er utsatt på ubestemt tid, opplyser dommer Pål Prestesæter i en e-post fredag formiddag.

«Det vises til legeerklæring for den tiltalte kvinnen datert 26.04.2017, mottatt i går ettermiddag. På grunn av opplysningene om at det er utilrådelig å fortsette straffesaken ut fra hennes helsetilstand, har retten besluttet å utsette hovedforhandlingen på ubestemt tidspunkt.»

Videre står det at kvinnens lege er blitt informert om tilpasningene som er gjort, blant annet er det tilrettelagt med pauserom med mulighet for overføring av lyd og bilde fra salen.

«Legen er forespurt om det er mulig å gjøre ytterligere tilpasninger. Legen har opplyst at det ikke er mulig», meddeler Prestesæter.

Tiltalt for omsorgssvikt

Den 45 år gamle kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt med døden til følge, etter at den datteren Angelica (13) ble funnet død på familiehytta 31. desember 2015.

13-åringen døde av avmagring og kanskje nedkjøling, med en vekt på 21,7 kilo og en BMI på 8,8.

Saken startet i Valdres tingrett, som av praktiske årsaker er lagt til Gjøvik, denne uka. Forhandlingene ble utssatt etter etter halvannen dag i retten, på grunn av den tiltalte kvinnens helsetilstand. Klokka 10.40 tirsdag ble hun kjørt til sykehus av ambulanse, etter et sammenbrudd i retten.

- Saken er utsatt på grunn av tiltaltes helsesituasjon. Det er vurdert av domstolen basert på en ny medisinsk vurdering, sier forsvarer Aasmund Sandland til Dagbladet.

Han sier at det ligger i sakens art at kvinnens situasjon vil følges opp.

- Hun har lyst til å følge forhandlingene, men det forutsetter at hun er frisk nok til å gjøre det. Vi vil jo at hun skal være i stand til å utøve sitt eget forsvar og det forutsetter også at hun er frisk. Med den medisinske vurderingen som foreligger nå, så var det ikke forsvarlig å føre saken for retten, sier Sandland.

Vil gjennomføre seinere

Statsadvokat Arne Dymbe sier at aktoratet vil forsøke å få saken igang igjen på et seinere tidspunkt.

- Vi vil jo jobbe med å prøve å få det tilrettelagt slik at man kan gjennomføre saken uten store helsemessige og praktiske problemer. Det er klart det er uheldig for framdriften av saken. Opplysningen av saken, om vi hadde fått en bevisføring på nåværende tidspunkt, ville ikke vært avhengig av at hun forklarte seg. Det er imidlertid ønskelig at hun kan være til stede for å kommentere enkeltting som blir framlagt, sier Dymbe til Dagbladet.

Det er ikke gjennomført et konfronterende avhør fra politiets side, og i retten ble bare deler av kvinnens frie forklaring gjennomført, før hovedforhandlingen ble utsatt, først til førstkommende tirsdag og nå på ubestemt tid.

- Det viktigste er at man får belyst hva hun mener om den informasjonen vi sitter på, at hun får anledning til å kommentere for sin egen del.

Tirsdag før rettssaken startet hadde kvinnen fått legeerklæring på at hun har diabetes type 1 og at hun av helsemessige årsaker ikke kunne være til stede i retten bortsett fra under egen forklaring.

- Den nye vurderingen gjelder både evnen til å være til stede under egen forklaring, så vel som under resten av forhandlingene, sier Dymbe.