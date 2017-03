Valpen ble kastet i søpla forlatt for å dø. Nå går den hjerteskjærende videoen viralt

(Dagbladet): En mishandlet hundevalp ble i forrige uke funnet i en søppelkasse i California, USA. Det var Delano Animal Control som møtte det groteske synet.

- Jentevalpen skalv og hadde kraniebrudd og skader i nesen. Hennes høyre øye var løsnet, forteller Lorin Thomas, en frivillig som tilfeldigvis var på veterinærklinikken Delano da valpen, som nå har fått navnet Ivy, ble hastet inn.

Sjokkert

Thomas ble sjokkert over Ivys tilstand, og publiserte en video av den mishandlede valpen på Facebook. Hun håpet at videoen kunne føre til informasjon om hvem som var ansvarlig for den brutale mishandlingen.

Den hjerteskjærende videoen av Ivy som klynker av smerte går nå viralt. Videoen har hatt over 200 000 visninger, og blitt delt av mer enn 4000 mennesker på Facebook.

Se videoen øverst i saken.

- Det finnes andre alternativer

Thomas tok med seg valpen hjem, og Ivy kom raskt på bedringens vei. Hun ble nylig innkvartert på et dyrebeskyttelsessenter, hvor hun skal bo til hun blir adoptert.

Thomas vil minne dyreeiere på at om de har et sykt eller skadet dyr, så er ikke løsningen å kaste dem vekk.

- Man burde ikke trenge å fortelle folk at det å kaste en levende valp i søpla er feil, men folk må vite om hvilke alternativer som finnes, sier Thomas til CNN.