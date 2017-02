Vant kamp mellom 40 eiendomsutviklere

(Finansavisen): 40 eiendomsutviklere kjempet om tre bygårder i Oslo sentrum. Nå skal alt totalrenoveres til 30 leiligheter med en snittpris på over 100.000 kroner per kvadratmeter, skriver Finansavisen.

- Vi sto i kø fra Møllers og ned, og det var rundt 40 boligutviklere på visningen. Jeg har vært på mange visninger, men noe slikt har jeg aldri opplevd tidligere, forteller medeier og eiendomssjef i boligutviklingsselskapet Norwegian Ground, Andreas Arnhoff, til avisen.

Visningen han snakker om fant sted på senvinteren 2015, da de tre bygårdene i Mariboes gate 9 og Bernt Ankers gate 5 og 7 i Oslo ble lagt ut for salg i det åpne markedet.

- Noe av vår styrke er at vi har kort vei til beslutning. Vi hadde regnet på det, var godt forberedt før visning og bød på det samme kveld. Da gikk kjøpet i boks og vi fikk kuppet alle gårdene, sier Arnhoff.

Storstilt ombygging

Norwegian Ground ble ifølge avisen enig med selger om å ikke gå ut med salgssummen.

- Men det sier litt at når det ligger ute på det åpne markedet og det kommer 40 på visning, så er det ikke priset veldig dyrt, påpeker Arnhoff, som i april i fjor overtok bygårdene som i dag til sammen rommer 19 utleieleiligheter.

Etter at de i desember fikk grønt lys fra Oslo kommune, skal de nå i gang med en storstilt ombygging. Med på laget har de fått arkitektene i Snøhetta.

- Vi har fått innspill på prisingen fra fire forskjellige meglere, og felles for dem er at de ligger over 100.000 kroner pr. kvadratmeter i snitt for leilighetene.

Leilighetene alene vil utgjøre 1.650 salgbare kvadratmeter. Legger man til grunn en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på over 100.000 kroner, vil den samlede salgsverdien ifølge Finansavisen bli på minst 165 millioner kroner.

I tillegg kommer fire næringslokaler. Det gjør at prosjektet totalt sett ifølge Arnhoff vil ha en salgsverdi på minst 200 millioner kroner.

Flere nyheter:

Sjeføkonom: Det er nok til et rentekutt

Røkke har nesten tatt igjen Hagen

To sjefer deler 176 millioner