Var Otto (22) offer for et ondskapsfullt regime? Fem ubesvarte spørsmål som forundrer verden

(Dagbladet): Den amerikanske studenten Otto Warmbier skulle bare tilbringe noen få dager i Nord-Korea for å feire nyttår. Etter ett år i nordkoreansk fangenskap, trolig hele tiden i en «komalignende tilstand», kom han hjem til USA forrige uke. Seks dager seinere var han død.

Mens familien jobber med å håndtere sjokket, sitter «hele verden» igjen med en rekke ubesvarte spørsmål.

- La oss si det som det er: Otto Warmbier, en amerikansk statsborger, ble drept av Kim Jong-uns regime, sier republikaneren og senatoren John McCain, ifølge CNN.

Er det Nord-Korea som har skylden for dødsfallet? Var Otto (22) et uskyldig offer for et ondskapsfullt regime? Hadde Norge en sentral rolle i hans løslatelse? Ble han torturert helt til han havnet i koma? Vil vi noen gang få vite dødsårsaken?

Noen av disse svarene kan bare komme fra Nord-Korea, dersom de er villig til å opprette kontakt med USA. Det sier Stein Tønnesson, forskningsprofessor ved Prio og Nord-Korea-ekspert.

- Dersom Kim Jong-un er interessert i å ha direkte kontakt med USA, så er han nødt til å legge alle kortene på bordet. Det representerer en mulighet for nordkoreanerne til å få en billett til direkte samtaler med amerikanerne, sier Tønnesson til Dagbladet.

Nå jakter amerikanske myndigheter, Ottos familie, og store deler av det internasjonal samfunnet svar på hva som egentlig gikk så galt:

1. Hva skjedde?

Den amerikanske studenten Otto Warmbier og flere andre turister og studenter var på besøk i Pyongyang da Warmbier ble pågrepet 2. januar 2016. Mannen, som den gang var 21 år gammel, ble anklaget for å ha forsøkt å stjele et banner med et politisk slagord fra hotellet han bodde på.

Banneret skal ha blitt stjålet fra en etasje i hotellet der Warmbier bodde, som bare de ansatte hadde tilgang til.

To måneder seinere ble Warmbier dømt etter en farse av en rettssak som var over i løpet av en time (krever pluss-abonnement).

Warmbier hylgråt da han ba om tilgivelse, men fikk ingen nåde. I stedet ble han dømt til 15 års hardt straffearbeid for å på nyttårsaften 2015 ha tatt med seg en propagandaplakat fra hotellet han bodde på.

- Jeg bønnfaller dere, folket og regjeringen i Nord-Korea, om å tilgi meg. Vær så snill! Dette er mitt livs største tabbe, sa han i slutten av februar.

2. Var tilståelsen reell?

Under den høyst omdiskuterte «tilståelsen» som ble kringkastet av Nord-Koreas statlige media KCNA i slutten av februar, sa Warmbier at han hadde blitt manipulert av amerikanske myndigheter.

- Jeg beklager til alle Koreas innbyggere, og jeg ber om at dere ser hvordan jeg ble brukt og manipulert av USA, sa han til journalistene og diplomatene som hadde møtt opp i Pyongyang.

Nordkoreanske myndigheter hevdet at amerikaneren ble bedt om å utføre handlingen av et medlem i en kirke i Ohio, den hemmelighetsfulle studentorganisasjonen Z Society og CIA. Det har aldri blitt framlagt bevis som underbygger denne påstanden.

Det er fortsatt uklart hvorvidt Warmbier ble tvunget til å vise seg på pressekonferansen eller ikke, men nordkoreanske myndigheter hevdet den gang at 21-åringen selv skal ha bedt om å få holde en pressekonferanse.

Amerikanske medier har konkludert med at «tilståelsen» ble presset fram av nordkoreanske myndigheter, ifølge Washington Post.

Det er også godt kjent at en rekke utenlandske personer som har blitt pågrepet og tilstått forbrytelser i Nord-Korea, seinere har trukket tilbake tilståelsen etter at de har blitt sluppet fri.

I 2013 ble den for eksempel den amerikanske krigsveteranen Merrill Newman arrestert i Nord-Korea. Han fortalte i ettertid at han ble tvunget til å lese opp en unnskyldning og tilstå flere krigsforbrytelser før han før han ble sluppet løs av myndighetene.

«Du lyver! Du er skyldig i spionasje. Nå må du være ærlig med oss», skrek etterforskeren til meg», skriver Newman i en bok som kom ut året etter.

3. Hadde Norge en sentral rolle i løslatelsen?

Mandag 8. mai i år sprakk nyheten om at representanter fra myndighetene i Nord-Korea og USA skulle holde møter i Norge. Det norske utenriksdepartementet ønsket ikke å kommentere de angivelige møtene, men Sveriges FN-ambassadør og det amerikanske utenriksdepartementet bekreftet nyheten overfor Dagbladet.

16. juni kunne Dagbladet melde at møtene i Oslo kan ha vært avgjørende i løslatelsen av Otto Warmbier (krever plussabonnement).

Under Oslo-samtalene skal nemlig partene ha kommet til enighet om å la Sveriges ambassade i Nord-Koreas hovedstad besøke fire amerikanere i nordkoreansk fangenskap. Én av dem var Warmbier, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

All den tid USA og Nord-Korea ikke har noen direkte offisielle diplomatiske forbindelser, har Sveriges ambassade i årtier fungert som en mellomstasjon på vegne av blant andre USA, Australia og Canada.

De yter konsulær bistand til alle nordiske borgere, og håndterer også søknader om Schengen-visum på vegne av Italia, Spania og de nordiske landene.

- Av prinsipp kommenterer vi ikke enkeltsaker. Det ville ikke ha tjent vårt oppdrag, sa Sveriges ambassadør til Nord-Korea, Torkel Stiernlöf, til Dagbladet på spørsmål om hvordan de bisto i Warmbier-saken.

4. Hva var det som sendte Otto i koma, og hvorfor døde han?

Foreldrene til 22-åringen har fått forklart fra nordkoreanske myndigheter at sønnen skal ha lidd at botulisme, og at han deretter skal ha fått en sovepille som han aldri våknet opp fra.

Botulisme er en potensielt alvorlig forgiftning forårsaket av et toksin produsert av botulinum-bakterien, ifølge norsk helseinformatikk.

Warmbiers foreldre fester imidlertid absolutt ingen lit til den nordkoreanske forklaringen.

- Den forferdelige, torturlignende mishandlingen vår sønn ble utsatt for av nordkoreanerne, betyr at dette ikke kunne ende på noe annet vis enn det vi opplevde i dag, skrev familien i en pressemelding da det ble klart at Otto var død.

22-åringen var i det som beskrives som «en komalignende tilstand» da han kom hjem til USA forrige tirsdag. Han kunne åpne øynene, men reagerte ikke på stimuli.

Leger som har undersøkt to MR-bilder som nordkoreanerne har sendt, sier bildene tyder på at Warmbier fikk en «katastrofal hjerneskade kort tid etter dommen», mest sannsynlig en gang før april i 2016, ifølge New York Times.

Legene mener MR-bildene viser skader som kan ha oppstått fra hjerteproblemer, som igjen førte til at Warmbier ikke fikk nok blod til hjernen. De kunne ikke finne noen tegn til at 22-åringen hadde botulisme.

Selv om Warmbier var i koma da han ankom USA, var det ikke offentlig kjent at han lå for døden.

Familien bekreftet dødsfallet i en uttalelse mandag, men de sa ikke noe om dødsårsaken.

Natt til onsdag norsk tid kom imidlertid den overraskende meldingen om at Warmbiers familie sier nei til obduksjon.

Rettsmedisinerne i familiens hjemby sier at de vil følge de pårørendes ønske om at det ikke skal gjennomføres en obduksjon. Dermed vil den faktiske dødsårsaken etter all sannsynlighet forbli et mysterium inntil videre.

Det er et skuffende tilbakeslag for alle som håpet på definitive svar. Hvilken betydning en obduksjon ville kunne hatt er nødvendigvis avhengig av hva obduksjonen kunne vise.

- Dersom man hadde funnet en sykdom eller årsak til dødsfallet som Nord-Korea ikke kunne lastes for, så ville problemet blitt langt mindre for dem. I motsatt tilfelle ville det blitt klart ytterligere belastende for dem. Så lange man ikke vet så åpner det for videre spekulasjoner, sier Tønnesson.

Rettsmedisinerne skriver riktig nok i en pressemelding at de ikke har trukket noen konklusjoner, ettersom det er flere journalopplysninger og bilder som skal undersøkes, i tillegg til at vitner skal forklare seg.

5. Var Otto et «uskyldig offer for et ondskapsfullt regime»?

Det er hevet over tvil at straffen Otto Wormbier ble gitt, på 15 års hardt straffearbeid, var uforholdsmessig streng i forhold til forbrytelsen han var beskyldt for. Likevel mener Tønnesson at det er lite trolig at Warmbier har blitt utsatt for den elendige behandlingen landets egne statsborgere får i fengsel.

- Utenlandske fanger har tidligere blitt holdt lenge og senere brukt som forhandlingskort, før de ble løslatt. Jeg har ikke fått inntrykk av at de som tidligere har blitt løslatt har blitt utsatt for den grusomme behandlingen Nord-Koreas egne fanger får. Det vil være overraskende for meg dersom det viser seg at han har blitt utsatt for en like dårlig behandling i fengsel som nordkoreanere blir, sier Tønnesson til Dagbladet.

Han understreker samtidig at det ikke finnes noen forståelig sammenheng mellom forseelsen og straffen.

- Det er nesten en form for statsdreven kidnapping, sier Tønnesson.

Britiske Danny Gratton, som var med Warmbier på nyttårsturen til Nord-Korea, er den eneste vestlige borgeren som så at Warmbier ble pågrepet av nordkoreanske myndigheter.

- Otto var virkelig bare en fantastisk fyr, som havnet i den mest grusomme situasjonen det er mulig å tenke seg, sier Gratton til Washington Post, i det første intervjuet han har gitt siden arrestasjonen i januar i fjor.

Hans klare melding til omverden er at Warmbier var «et uskyldig offer for et ondskapsfullt regime» og at 22-åringen ikke gjorde noe som tilsa at han fortjente straffen han fikk.

- Jeg tror ikke det er mulig for oss i Vesten å forstå det, vi kan bare ikke fatte ondskapen som ligger bak det (nordkoreanske, red.anm.) diktaturet, sier han videre.