Var overbevist om at de hadde funnet Madeleine

(Dagbladet): På onsdag er det ti år siden Madeleine McCann forsvant fra familiens ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal. Foreldrene hennes, Kate og Gerry McCann har i den anledning gitt flere uttalelser til media.

Nå forteller også talsmannen til McCann-foreldrene, Clarence Mitchell, til The Telegraph at de ved to anledninger har trodd de skulle gjenforenes med jenta.

Ransaket gård

- Første gangen det skjedde var bare uker etter forsvinningen, den 3. mai 2007.

- Jeg hadde blitt sendt av det britiske utenriksdepartementet til Portugal for å assistere Kate og Gerry i å takle den enorme pågangen fra media. Rett etter at jeg hadde kommet fram begynte telefonen min å ringe daglig, hver eneste gang klokka 03.00. Det var alltid den samme mannsstemmen, som gjentok navnet på en gård der hun skulle være gjemt, sier Mitchell.

Han forteller videre at britisk politi gjorde opptak av telefonsamtalene, og det viste seg at det fantes en gård som passet mannens beskrivelse nøyaktig, nær Sevilla, i Spania.

- Det ble gjennomført en ransakelse på gården, men Madeleine var ikke der, sier Mitchell, som også forteller at de aldri fikk noen forklaring på hvorfor mannen hadde kontaktet ham med tipset.

Blond engelsktalende jente

Den andre gangen foreldrene trodde de var i ferd med å spore opp dattera, var i slutten av 2007.

- Jeg var på dette tidspunktet blitt ansatt av Kate og Gerry som deres talsperson, og de var hjemme i Leicestershire med tvillingbarna Sean and Amelie. Spanske privatetterforskere som arbeidet for foreldrene hadde funnet en blond jente som snakket engelsk i Atlasfjellene i Marokko, sier Mitchell til The Telegraph.

Han fortsetter:

- All informasjon vi mottok pekte sterkt i retning av at det kunne være Madeleine, så vi ordnet et fly som stod klart med motorene på, som kunne hente henne.

- Kate og Gerry var klare for å reise, ifølge Mitchell, som tilføyer:

- Men de hadde da lært å være skeptiske, og ikke få for store forhåpninger, så de valgte å vente inntil marokkanske myndigheter hadde sjekket dette ut.

- Og da de gjorde det kom det fram at jenta ikke var Madeleine.

Håper fortsatt

Madeleine forsvant mens foreldrene Kate og Gerry McCann spiste middag med venner på en restaurant 50 meter unna ferieleiligheten i Portugal.

Mora har forklart at da hun skulle kontrollere leiligheten, oppdaget hun at den eldste dattera var forsvunnet, mens de to yngre tvillingene deres fremdeles befant seg i ferieleiligheten.

Saken har fått voldsom omtale i britiske og internasjonale medier, og det har hersket forvirring rundt hva som skjedde den skjebnesvangre kvelden.

Det har kommet inn enorme mengder tips i saken, som har vært gjenstand for omfattende etterforskning og spekulasjoner, men Madeleine har aldri blitt funnet.

Foreldrene sier at de fortsatt ikke har gitt opp håpet om å se dattera igjen.