(Dagbladet): Minst en person er død og ti skadd etter at en varebil meide inn i en folkemengde like ved en moské i London natt til mandag.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om motivet for angrepet ved moskeen, som ligger i Finsbury Park, men bekrefter at alle ofrene tilhører «det muslimske miljøet».

Politiet i London bekreftet like før klokka 06 mandag morgen at én person er død og åtte personer er sendt til sykehus med skader. To personer fikk helsehjelp på stedet.

En 48 år gammel mann er pågrepet i forbindelse med hendelsen. Han ble kjørt til sykehus for sjekk, og vil deretter bli tatt inn i politiets varetekt. Politiet opplyser at mannen skal gjennom en psykiatrisk evaluering.

- Terror

London-politiet sier i en uttalelse klokka 08.27 at hendelsen blir behandlet som et terrorangrep.

- Uansett hva motivasjonen viser seg å være, og vi holder et åpent sinn, så blir dette behandlet som et terrorangrep, sier politiets antiterror-topp Neil Basu.

Han understreket at angrepet bærer alle kjennetegn på et terrorangrep. Han la også til at det foreløpig ikke er andre mistenkte i saken.

Bilangrepet etterforskes nå av britisk antiterrorpoliti, og i en uttalelse på Facebook kaller Londons borgermester Sadiq Khan hendelsen «et grusomt terrorangrep på uskyldige».

- Vi kjenner foreløpig ikke til alle detaljene, men dette var åpenbart et målrettet angrep på uskyldige London-borgere. Mange av dem var på vei ut fra bønn under den hellige måneden Ramadan, skriver Khan.

Statsminister Theresa May omtaler på sin side foreløpig hendelsen som «et potensielt terrorangrep».

- Jeg skal lede et krisemøte senere mandag morgen, sier hun, ifølge Press Association. Mays talsperson sier statsministernes tanker går til «dem som ble skadd i denne forferdelige hendelsen».

- Så tre i bilen

Ifølge radiostasjonen LBC og bilder som deles på sosiale medier er kjøretøyet som ble brukt en hvit varebil.

Vitner som var i nærheten av hendelsen forteller at det var kaos.

BREAKING: Muslim Council says van that struck pedestrians in London ran over worshippers leaving Finsbury Park mosque. — The Associated Press (@AP) 19. juni 2017

- Jeg hørte skriking fra vinduet, og da jeg så ut var det fullstendig kaos. Jeg måtte gå ut for å se hva som hadde skjedd. Da jeg kom ut så jeg bilen, men ikke den pågrepne. Det var kvinner, barn og unge mennesker der. Menn rope og kvinner gråt. Det var kaos, sier Hillary, et vitne som bor rett ved åstedet, til BBC og fortsetter:

- Jeg så minst tre personer som var alvorlig skadet, men jeg har en følelse om at det er flere.

Et annet vitne sier til BBC at folk ropte «En bil har kjørt på folk» for å få folk til å ringe politiet og for å hjelpe de skadde.

Flere meldinger på sosiale medier går ut på at de som ble påkjørt, var på vei hjem eller hadde samlet seg på en kafé i nærheten av en moské etter midnattsbønn i forbindelse med muslimenes fastemåned ramadan.

Det muslimske råd i London opplyser at bilen som kjørte over fotgjengere, traff personer som hadde vært i Muslim Welfare House. Det melder nyhetsbyrået AP.

Et vitne sier til LBC at han så «seks personer på bakken», men ingen offisielle kilder har bekreftet hvor mange som er rammet, hvor alvorlig skadd de er eller om noen personer ble drept da bilen kjørte inn i folkemengden.

Mange nødetater på stedet

- Veien er stengt ved Hornsey road. Det må ha passert 60 til 70 ambulanser og politi den siste timen, og helikopter sirkler over oss, sier London-innbyggeren Alec Wilson via en Twitter-melding til Dagbladet.

Wilson bor noen kvartaler unna og tok bilde av den stengte veien ved Hornsey road.

Bilder og videoer på sosiale medier viser et stort politioppbud. Seven Sisters Road er stengt forbi stedet.

- Vi har sendt en rekke ambulanser, akuttmedisinere og spesialister til stedet. Et traumeteam fra luftambulansen ble også kjørt til stedet i bil, sier visedirektør Kevin Bate i ambulansetjenesten i den britiske hovedstaden i en uttalelse.

Ambulansetjenesten i London melder at de har store ressurser på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 00.20 lokal tid. Finsbury Park ligger nord i London.

Dagbladet oppdaterer saken.