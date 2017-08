Varsler ministerpost for fall: - Framstår mer som EUs minister til Norge enn omvendt

(Dagbladet): Det slår han fast overfor Dagbladet i dag.

Ordningen med EØS- og EU-minister ble innført i 2013 av Erna Solbergs regjering. Ifølge Senterpartiet står den nå for fall.

- EU-ministeren framstår mer som EUs minister til Norge enn omvendt. Den ministerposten blir avskaffet i oktober. Vi ønsker heller en sterk utenriksminister som kan jobbe for å sikre norske interesser, sier Slagsvold Vedum til Dagbladet.

Reagerer på Frp-utspill

Sp-lederens utspill kommer etter Dagbladets avsløring av polsk misbruk av EØS-midler fra Norge – og et utspill fra Espen Teigen (Frp) i Dagbladet i helga. Teigen ønsker å strupe midlene til Bulgaria og Romania – med begrunnelsen at flere borger fra disse landene er tatt for å begå kriminalitet i Norge.

- Dagens regjering med Frp i spissen har inngått ny avtale om EØS-midlene – og økt dem. Frp stemte også over EØS-midlene på landsmøtet sitt. Da blir dette utspillet bare hule ord, sier Slagsvold Vedum.

- Det var finansminister Siv Jensen som signerte avtalen om å øke midlene – et beløp som var mer enn høyt nok fra før, sier Sp-lederen.

- Det er helt spesielt å betale store beløp til EU for å få markedsadgang – når EU har samme adgang andre veien. Det er ingen tvil om at EU har tjent mer på dette, enn det vi har gjort, mener Slagsvold Vedum.

Korrupsjon

Sp-lederen ser svært alvorlig på korrupsjon med norske EØS-midler.

- Det er mange spesielle prosjekter som har fått EØS-midler. Korrupsjonssaker overrasker meg ikke, når vi har sett hvor mange spesielle prosjekter som får EØS-midler. Men det er forferdelig ille at pengene misbrukes, sier Slagsvold Vedum.

- Da jeg var landbruksminister ble jeg angrepet for å styrke tollgrensene, da var Frp og Høyre helt i harnisk. Nå har vi tidenes mest nesegruse regjering for EU. Vi vil sikre norsk næringsmiddelindustri og matindustri, mens Frp og Høyre er EUs største forsvarere.

Avviser Vedum-kritikk

Europaministeren selv avviser Vedums utspill.

- Jeg kan ikke på noe vis se at Vedum vil komme i posisjon til å gjøre noe med EØS-avtalen eller EØS-midlene, sier Frank Bakke-Jensen.

- EØS-avtalen er en sentral del av regjeringsplattformen. Vi har på en rekke felt, som for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift, pressestøtte til elektroniske medier og eierskapsmodell i kraftbransjen, vist at vår tilnærming til EU er en suksess. Vi får de ønskede gjennomslag. De rødgrønnes ignoranse kostet norske interesser dyrt. Vi reparerer og forbedrer, sier Bakke-Jensen til Dagbladet.

EU-ministeren mener saken fra Polen viser at sikkerhetsnettet rundt EØS- midlene fungerer.

- Uregelmessigheter blir oppdaget og det sanksjoneres. Midlene blir enten ikke utbetalt eller tilbakebetalt, sier Frank Bakke-Jensen.