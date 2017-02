Varsler ustabile forhold i mange fjellsider over hele Sør-Norge

Skredfaren i flere av fjellområdene i Sør-Norge øker samtidig som vinterferien starter på store deler av Østlandet.

En oversikt fra Varsom.no viser at faregraden for snøskred vil trolig øke fra moderat (2) til betydelig (3) i flere deler av Sør-Norge lørdag, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat.

- Det har lenge vært rolige forhold i Sør-Norge, men nå er det meldt snø i helgen. Derfor er det viktig å øke årvåkenheten for dem som skal ut i fjellet, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Espen Nordahl.

Ifølge NVE bør man være svært forsiktig når man ferdes i fjellet. Vanlige turgåere bør holde seg unna skredfarlig terreng der det meldes faregrad 3, og være observant i nærheten av bratte skråninger eller fjellsider hvor skred kan løsne lenger oppe.

Varselet kan endre seg brått fra faregrad 1 – liten, til 3 – betydelig på Vestlandet og flere steder i fjellet i Sør-Norge lørdag. Idet det blåser opp og kommer nysnø i fjellet til helga, vil det legge seg flak av fokksnø over de svake lagene i snødekket. Det fører til ustabile forhold i mange fjellsider over hele Sør-Norge, særlig sør for Stad.

(NTB)