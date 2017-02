Vårt Land: Oslo katolske bispedømme anker

Oslo katolske bispedømme anker dommen etter å ha tapt søksmålet mot staten i medlemsrotsaken, erfarer Vårt Land.



Bispedømmet saksøkte staten for å få omgjort vedtaket om at de må tilbakebetale 40 millioner kroner de hadde fått for medlemmer de hadde registrert med den såkalte «telefonkatalogmetoden».



Bispedømmet gikk til søksmål fordi staten krevde tilbakebetaling av 40 millioner kroner som følge av medlemsrot. Oslo tingrett frifant staten og bestemte i tillegg at Oslo katolske bispedømme må betale 421.000 kroner i sakskostnader.

Ifølge Vårt Land har bispedømmet nå bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten. Anken sendes inn fredag, skriver avisen.

Etter at dommen i Oslo tingrett falt, uttalte administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, at de var skuffet over dommen.

