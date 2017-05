Vedtok ny helsereform: - Begynnelsen på slutten for Obamacare

(Dagbladet): Like etter 20.15 torsdag kveld vedtok Representantens hus en lov som tar sikte på å skrote og erstatte Obamacare.

Med 217 ja-stemmer fikk republikanerne et snevert flertall for den foreslåtte reformen som etter planen skal avvikle store deler av forhenværende president Barack Obamas helsereform.

Det er en stor seier for republikanerne, og også den republikanske presidenten Donald Trump. En drøy time seinere samlet republikanerne seg foran Det hvite hus for å ta en seiersrunde med presidenten.

- Begynnelsen på slutten

- Velkommen til begynnelsen på slutten for Obamacare, innledet visepresident Mike Pence før Donald Trump tok ordet.

Fra talerstolen takket Donald Trump republikanerne for støtten, og skrøt av det nye lovforslaget.

- Jeg drev valgkamp i to år og overalt hvor jeg dro led folk under Obamacare, sa Trump og la til:

- Vi kommer til å få dette vedtatt i Senatet. Jeg er så sikker.

Det er imidlertid litt tidlig for Trump å være så selvsikker. Kongressen i USA har nemlig to kamre. Lovforslaget som nå er stemt over - og vedtatt - i Representantens hus, må også vedtas i Senatet.

Tøff kamp

Det ventes å bli en tøffere kamp og få gjennom helsereformen i Senatet enn det var i Representantens hus. Der trengs det 60 av 100 stemmer, og ikke bare et reint flertall slik det gjorde i Representantens hus.

Det er nærmest skrevet i stein at ingen demokrater kommer til å stemme for Obamacare-avviklingen. Demokratene har 48 seter i Senatet, hvis du også regner med de to uavhengige senatorene som bruker å stemme med demokratene.

Å overbevise demokratene om å avvikle Barack Obamas - og en av demokratenes - største politiske triumfer, blir vanskelig. I tillegg er det noe uro å spore hos også republikanerne, ifølge ABC News.

Republikanerne i Senatet anses for å være mer moderate enn de i Representantens hus, med unntak.

Kontroversielle Obamacare

Obamacare er den forhenværende presidenten Barack Obamas store politiske arv. Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke har helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kunne nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.

For millioner av mennesker har helsereformen gitt dem helseforsikring og følgelig også sørget for at de har hatt tilgang til helsehjelp. Men reformen har vist seg å være kostbar for mange.

I løpet av sju år har forsikringspremiene økt drastisk for mange, avhengig av hvilken delstat de bor i. Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.

Andre forsøk

Kveldens avstemningen var Donald Trumps andre forsøk på å fjerne og erstatte Obamacare. I slutten av mars sendte Trump sin foreslåtte reform til Representantens hus, men like før avstemningen ble lovforslaget trukket etter initiativ fra Trump selv.

Demokratene har hele tiden vært i mot å oppheve og erstatte Obamacare, men til sist var det politikere fra Det republikanske parti - Trumps eget parti - som sviktet ham.

Det ble tidlig klart at Trumps første forsøk som lovgiver kom til å feile. Før Donald Trumps foreslåtte helsereform i det hele tatt nådde Kongressen, ble den stemplet som «DoA» - «Dead on Arrival», altså «død ved ankomst».

Det var et sviende nederlag for Trump, men han klarte å legge skylda på Demokratene.

- Jeg har sagt i halvannet år at det beste å gjøre politisk, er å vente til Obamacare eksploderer, og det eksploderer nå. Nesten alle delstatene har store problemer, sa Trump minutter etter at han feilet sist gang.

Et av de aller største valgløftene til Trump var å oppheve og erstatte Obamacare.