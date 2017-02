Veireno-sjefens selskap krever 4,2 millioner fra konkursboet

(Dagbladet): Tirsdag ble det åpnet konkurs i Veireno, selskapet som siden 3. oktober har hatt ansvaret for søppelhentingen i Oslo.

Årsaken til konkursen er blant annet at selskapet skyldte de ansatte lønn for 5,6 millioner kroner.

Nå har Veirenos morselskap, VT Gruppen - som også eies av Enger, også levert inn et krav til konkursboet, på 4,2 millioner kroner.

- Regnskapene viser at selskapet ved konkursåpning hadde 7,8 millioner i gjeld til leverandører. Men i oppbudsbegjæringen er det antydet 12 millioner i gjeld totalt, når man inkluderer morselskapsgjelden, sier bostyrer Leif Petter Madsen til Dagbladet.

- Det vil si at morselskapet har fremmet krav i boet for cirka 5 millioner kroner?

- Dette er et krav morselskapet har i boet, ja. Dette dreier seg om tjenester Veireno har leid fra morselskapet. Det er ganske normalt i et konsernforhold at man kjøper tjenester fra morselskapet for å få utført diverse administrative oppgaver, innenfor regnskap, HR og marked.

Enger bekrefter kravet

- Vi har penger til gode i boet ja, helt klart. Vi er antageligvis den største kreditoren selv, bekrefter Jonny Enger overfor Dagbladet.

- Hva handler de pengene om?

- Det er penger som VT gruppen har til gode hos Veireno.

DN har tidligere omtalt at Veireno-eier Jonny Enger tok ut 11 millioner kroner i utbytte før selskapet startet søppeltømming i Oslo.

Bostyrer Madsen bekrefter at transaksjonene vil bli gjennomgått i forbindelse med at boet rutinemessig vil kontrollere om det foreligger såkalte omstøtelige disposisjoner.

- Vi kommer til å se på alle pengestrømmer som går ut og alle nærstående transaksjoner. Dette vil være en slik transaksjon som vi skal se nærmere på, bekrefter bostyreren.

Jonny Enger beskriver utbyttet som helt forretningsmessig og uproblematisk.

- Dette ble gjort rett etter at vi begynte å kjøre i Vestfold, i vinteren 2016. Det er ikke et utbytte til meg personlig, men til selskapene for å betale oppkjøpsgjeld. Vi kjøpte Mathisen renovasjon, og dette er pengene som VT gruppen må ha i utbytte fra selskapet for å betjene den gjelda, forklarer Enger.

Snittlønn på 3,3 millioner

Selv hevder Enger at han ikke har tatt noe utbytte fra selskapene utover vanlig lønn.

- Jeg har bare tatt ut lønn, og en bra lønn, så jeg har ikke hatt noe behov for noe mer enn det.

- Hvor mye har du fått i lønn?

- Snittlønna de siste fire åra har ligget på rundt 3,3 millioner kroner. Jeg har ikke hatt behov for noe mer enn det. Det er sånn det er, sier Enger.

Med en snittlønn på 3,3 millioner årlig kan Enger dermed ha tjent så mye som 13,2 millioner kroner de siste fire årene.

Lite midler i boet

Så langt er det lite som tyder på at det er mye igjen til Engers VT gruppen og de andre kreditorene, forklarer bostyrer Madsen.

- Så langt jeg ser det er det ganske sparsomt med verdier i boet. Årsaken til det, er at virksomheten stort sett har bestått av innleide biler og ansatte renovatører. Det som står igjen av verdier, er litt kontorutstyr og noen få eiendeler.

- Hvem er de andre kreditorene?

- Det er vanlige driftskreditorer, etter blant annet leveranser av gass, verkstedregninger, og naturligvis også drivstoff.

Undersøker kommuneavtale

Oslo-byrådets avtale med Veireno er datert lørdag 18. februar, altså bare tre dager før selskapet åpnet konkurs.

Byrådet visste at de tok en risiko:«Avtalen inngås rett før en eventuell konkursåpning i VR. Det gir en viss risiko for at konkursboet vil stille spørsmål ved avtalen», heter det i byrådets vedtak datert søndag 19. februar.

Byrådet landet likevel på å inngå avtalen før konkursen:

«Det anbefales at kommunen inngår en avtale med VR nå, fordi det å vente til det eventuelt åpnes konkurs i selskapet, innebærer større risiko for at kommunen mister kontrollen over situasjonen og gjør seg avhengig av boets velvilje», står det i byrådssaken.

Veireno-bostyrer Leif Petter Madsen mener det var en riktig beslutning av Oslo og de andre kommunene som har hatt avtale med Veireno å ta over søppeltømmingen selv.

- Vi ga tidlig beskjed om at vi ikke har bemerkninger til at bilene kjører og at de ansatte gjør jobben både i Oslo, Vestfold og på Romerike, sier Madsen. Han har foreløpig heller ikke kritiske merknader til byrådets valg om å inngå en avtale tre dager før konkursåpningen.

- Det er ikke noe i veien for å inngå en avtale før konkurs, hvis avtalen er forretningsmessig forsvarlig. Men det er komplisert å inngå slike avtaler før det begjæres oppbud, sier Madsen. Han understreker samtidig:

- Vi skal selvfølgelig se på dette avtaleforholdet.