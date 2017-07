Vekker oppsikt i Kina: Her slenger de pandaungene ned på bakken

(Dagbladet): I pandaparken The Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding i Chengdu, Kina, har et overvåkningskamera fanget opp dyrepassernes behandling av to pandaunger, «Rourou» og «Manman».

Nå raser kinesere, som anser dyret som en nasjonalskatt, mot det de kaller dyremishandling.

I videoen, som du kan se øverst i saken, prøver pandaene å løpe mot døra gjentatte ganger idet dyrepasserne skal ut. Mennene svarer med å slepe og kaste de tilbake og rundt i innhegningen.

Hendelsen skjedde 12. juli.

Skylder på voldelige pandaer

På den populære nettsida i Kina, Sina Weibo, er det mange som mener at dyrepasserne burde få sparken.

- Dette gjør meg så sint. De kaster en forsvarsløs unge rundt, skriver en.

- Vi har alltid tenkt på at senteret skulle redde vårt nasjonaldyr. De pleide å gjøre kinesere glade med sine bilder av pandababyer, men denne hendelsen har definitivt fått meg til å endre mening, skriver en annen, ifølge BBC.

Dyrepasserne har uttalt seg til det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Der hevder den ene at det var pandaene som var voldelige, og ikke de.

- Det som ikke vises i videoen er at jeg ble bitt mens jeg matet dem. Ungen beit veldig hardt, og jeg begynte å blø. Da den prøvde å bite meg igjen, dyttet jeg den vekk på instinkt.

- På nettet hevder folk at vi ikke elsker pandaer. Men vi velger å jobbe her fordi vi elsker disse skapningene. Jeg vil gjøre det klart at klippet som viser meg «kaste» pandaene var en naturlig reaksjon.

- Upassende

Kollegaene ved The Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding er ikke helt enige. Til lokale medier skal de ha sagt at dyrepasseren har blitt kritisert og fått ny opplæring etter hendelsen. De beskriver hendelsen som upassende, og at deres ansatte må behandle pandaene med omsorg, selv om de skulle bite.

- Da vi først så videoen tenkte vi at de ansatte overreagerte, selv om de ikke mente å skade dem, sier pandaekspert Wu Kongju til Xinhua.

- Men vi håper at folk kan vise mer forståelse for dyrepasserne. Selv om pandaer ser søte ut, så er de veldig sterke, og de kan være voldelige.

Pandaer har lenge vært utrydningstruet, og derfor godt beskyttet.

Ifølge International Union for Conservation of Nature (IUCN) ble arten i 2016 nedgradert fra utrydningstruet til sårbar. Statusen endret seg på grunn av effektive tiltak for å beskytte skog hvor pandaer lever av å spise bambus.

De skriver likevel at klimaendringer er forventet å eliminere mer enn 35 prosent av pandaenes habitat de neste åtti åra, noe som vil sette arten i større fare igjen.

Ifølge IUCN besto bestanden i 2016 av 2060 dyr.