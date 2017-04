(Dagbladet): En opplagt og humoristisk Knut Arild Hareide ble avbrutt av trampeklapp gang etter gang under partilederens tale da KrF- landsmøtet i Trondheim åpnet i formiddag.

Erna eller Jonas?

Mye spenning er knyttet til om KrF vil holde fast på landsstyrevedtaket om borgerlig samarbeid etter stortingsvalget. Hareide mener det er Erna Solberg som må ta avgjørelsen:

- Når velgerne har sagt sitt i høstens valg, må Erna Solberg velge. Om hun vil fortsatt satse på et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet? Eller om vil hun gå for en sentrum/Høyre-regjering? Velger Erna oss kan jeg trygt stoppe serien: Knut Arild Hareide lanserer nye og litt uventede statsministerkandidater, sa KrF-lederen og ble møtt av lattersalver fra landsmøtedelegatene.

Uttalelsen har utgangspunkt i lanseringen av Trygve Slagsvold Vedum som en mulig statsminister i et utvidet politisk sentrum tidligere i uka.

Rødgrønn provokasjon

Knut Arild Hareide minnet partikollegene om at de rødgrønne ikke tilbød KrF noe annet enn en politisk tribuneplass før 2013-valget.

- Samtidig hadde den rødgrønne regjeringen utfordret og provosert i spørsmål om familie, kulturarv, menneskeverd og sorteringssamfunn. Vårt samarbeidsvedtak i 2013 sa derfor at vi var villige til å gå inn i åpne samtaler med alle de andre opposisjonspartiene for å avklare grunnlaget for en ny regjering.

- Med respekt for de store politiske forskjellene mellom KrF og Frp, så vi et regjeringssamarbeid med Frp som lite sannsynlig. Samtalene etter valget var respektfulle, åpne og avklarende.

- Vi har fulgt vårt samarbeidsvedtak fra den gangen til punkt og prikke. Det vil vi også gjøre etter høstens valg. Det kan velgerne være trygge på.

En ny regjering

KrFs landsstyre vedtok i november et nytt samarbeidsvedtak. Hareide understreket hvorfor partiet nå går til valg på at Norge trenger en ny regjering.

- Regjeringens budsjettforslag viser behovet. Høsten 2014 la regjeringen fram et usosialt budsjettforslag. Vi fikk endret det til et sosialt budsjett. Høsten 2015 ville regjeringen sende den største regningen for flyktningkrisen til verdens fattige.

Vi fikk stoppet dette. Høsten 2016 la regjeringen frem et altfor svakt klimabudsjett. Vi fikk, sammen med Venstre, regjeringen til å ta klimaet på alvor, poengterte Knut Arild Hareide.

Store gjennomslag

KrF-lederen sa at behovet for en ny kurs avtegner seg i distriktspolitikken, og når det gjelder landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering. Men Hareide la også vekt på at KrF har fått store gjennomslag de fire siste årene.

- Budsjettrundene har vist det. Men regjeringsdeltakelse gir en helt annen mulighet enn opposisjon på Stortinget. Gjennom å være med der beslutningene fattes – hver dag - kan vi få utrettet så mye mer. Det er nok å nevne røykeloven, den hadde vi aldri fått på plass om vi ikke hadde sittet i regjering. Derfor bør KrF inn i regjering, sa Hareide.

Sterkt sentrum

KrF-lederen hevdet at landet er best tjent med en regjering med et sterkest mulig sentrum.

- KrF vil arbeide for en regjering som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre. Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med Frp ikke aktuelt. Alle som har observert norsk politikk de siste årene har registrert hvor stor avstanden er i sak etter sak.

- Vi ber velgerne om å gi sin støtte til en Sentrum Høyre-regjering. Vi har gode historiske erfaringer med et slikt samarbeid. En god del av våre største gjennomslag er kommet i regjeringer bestående av sentrumspartier og Høyre, sa Hareide.

Erna ble med hjem

Hareide understreket at det ikke alltid har vært lett.

- Skattelette og kommuneøkonomi er to eksempler. Men det har alltid vært gjensidig respekt og forståelse. I 2013 hadde jeg gleden av å invitere Erna Solberg hjem til barndomsheimen min på Bømlo. Og på Høyres landsmøte kunne meddele dommen fra mamma over Ernas håndtering av statsministerjobben: Hun sa «Det går vel ikkje an å gjera den jobben bedre enn det Erna Solberg har gjort.»

- Og jeg må i ærlighetens navn innrømme at det er ikke alle damene jeg har tatt med hjem til mamma, som har fått like gode tilbakemeldinger, sa Knut Arild Hareide.