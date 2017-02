Vender seg mot Trump

(Dagbladet): I den amerikanske kongressen diskuteres det nå en rekke alternativer for hvordan de folkevalgte der kan ettergå Donald Trumps forbindelser til Russland. Og det er ikke bare demokrater som krever gransking av presidenten og hans stabs gjøremål i perioden før valget og mellom valget og innsettelsen.

Den aller mektigste mannen i kongressen, senatets majoritetsleder Mitch McConnell sier at det er sannsynlig at senatets etterretningskomité vil etterforske hvorfor nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av.

- Spørsmålet er hvem som skal se på dette, sier den republikanske veteranen.

Senator John Cornyn, som er den nest mektigste republikanske lederen i senatet sto i går side om side med McConnell. Han tar til orde for mye av det samme og sier at etterretningspanelet i begge kongressens kamre bør starte gransking.

Vil ha utskrifter

Flynn gikk av mandag etter at det før helgen kjent at han ikke hadde vært ærlig overfor visepresident Pence om hva han hadde diskutert med Russlands ambassadør til USA. Men både Trump og president Barrack Obama ble orientert om hva etterretningstjenestene hadde hørt da de avlyttet samtalene. Trump visste dermed at Flynn løy om disse samtalene i flere uker, og sparket først sikkerhetsrådgiveren da visepresident Mike Pence ble stilt i forlegenhet da han videreformidlet Flynns løgner.

Lederen i senatets justiskomité, republikaneren Chuck Grassley til orde for at denne komitéen må få full orientering om alle sidene av saken. De har også bedt om transkripsjoner av alle de relevante avlyttede samtalene i saken.

Til og med republikanske Bob Corker, som leder senatets utenrikskomité, og er en sterk støttespiller for Donald Trump, ber nå om mer fakta på bordet. Han sier at Russland-saken nå er blitt så betent at den truer fremdrift på andre viktige saker som skattelette og helse. Han stiller spørsmål ved om saken kan stabiliseres uten at Flynn vitner for en kongresskomité.

- La oss få alt på bordet så fort som mulig, sier han til MSNBC

Breiere etterforsking

Men kontakten med russerne har vært mye tettere og mer langvarig enn Flynns telefonsamtaler med ambassadøren. New York Times har avslørt at tre av Trumps nærmeste medarbeidere hadde gjentatt kontakt med russisk etterretning før valget. Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort har tidligere jobbet for den Russland-orienterte ukarinske tidligere statsministeren Viktor Janukovitsj.

I midten av januar refererte flere amerikanske medier til en etterretningsrapport som skal være utarbeidet av tidligere MI6-agent Christoper Steele, som angivelig viser at Russland sitter på kompromitterende personlig informasjon om Trump. Også Manafort ble nevnt i rapporten.

Flere kongressmedlemmer tar også til orde for en breiere gransking, en som også omfatter alle forbindelser mellom Trump-kampanjen og Moskva.

Republikanske Lindsey Graham, som lenge har vært kritisk til Trump, tar til orde for at det må etableres en spesialkomité med representanter fra begge partier til å gjennomgå kontakten med russerne. Dette likner på den formen for gransking som storavisa New York Times i dag krever på lederplass.

Det var slike komitéer som ble opprettet for å etterforske Watergate-skandalen og Ronald Reagans salg av våpen til Iran for å finansiere den høyreorienterte Contras-geriljaen i Nicaragua.

Hacking

Tidligere har etterretningskomiteene i både Senatet og Representantenes hus, og en underkomité av senatets justiskomite erklært at de vil starte etterforsking av hvordan Russland prøvde å påvirke presidentvalget i USA ved å hacke e-postserveren til Det demokratiske partiet. Amerikanske etterretningstjenester har konkludert med at de slik hentet ut tusenvis av eposter som ble gitt videre til WikiLeaks. Epostene var skadelige for Hillary Clinton og bidro til at hun tapte valget.

Spørsmålet er hvem som kan etterforske anklagene og komme til bunns i hva som har skjedd. Mange tar til orde for at det må utpekes en spessialetterforsker som jobber på oppdrag fra kongressen.

- Det er tross alt ikke etterretningstjenestenes jobb å føre kontroll med Det hvite hus, sier professor i konstitusjonsrett Stephen Vladeck til Reuters.

Slår tilbake

Trumps svar på anklagene har så langt vært å kritisere etteretningsorganisasjonene og mediene som viderebringer etterretningsopplysninger.

- Den virkelige skandalen her er at hemmelig informasjon ulovlig deles ut av etterretningen som godteri. Veldig uamerikansk, twitret Donald Trump i går.

I dag fulgte han opp med at New York times må si unskyld for å ha bragt nyheten om kontakten med russerne.

Trump har så langt nektet å frigi selvangivelsene sine, noe som kunne bragt klarhet i om han har lån eller på annen måte forsatt står i gjeld til Moskva. Som forretningsmann har han hatt flere russiske eventyr, men mange har vært misslykkede.

I 2013 var han med å arrangere missekonkurransen Miss Universe i Moskva.

Han prøvde å få bygget et Trump Tower i Moskva, men dette ble aldri noe av.

Han lanserte Trump vodka på gullflasker, men heller ikke dette ble noen suksess.

i 2008 solgte han et feriehus i Florida til en russer for 700 millioner kroner.

Flere av Trumps eiendomsprosjekter i USA har hatt russiske investorer.