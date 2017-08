(Dagbladet): Venezuelanske myndigheter hevder «terrorister» har angrepet en militærbase i landet. Situasjonen er ifølge myndighetene under kontroll.

#BREAKING Maduro ally says 'terrorists' attacked a Venezuelan military base — AFP news agency (@AFP) August 6, 2017

Myndighetene sier søndag ettermiddag at flere personer er pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Militærbasen ved byen Valencia er kontrollert av soldater lojale til presidenten og regjeringen.

Et øyenvitne hevder overfor Reuters at det ble avfyrt skudd i byen i løpet av natt til søndag.

Ifølge Independent skal en gruppe menn, iført militært tøy - og noen utrustet med våpen, ha publisert en video der de erklærer at de er i opprør med Carabobo-staten, som byen Valencia ligger i.

Ny forsamling

Venezuelas høyesterett suspenderte fredag riksadvokat og Maduro-motstander Luisa Ortega Diaz (59).

President Nicolás Maduro anklaget Ortega for å være «delaktig i det væpnede opprøret» som landet har opplevd siden demonstrasjonene mot ham for alvor tiltok i styrke 1. april, ifølge El Pais.

Fredagens suspensjon skjedde etter at landets nye grunnlovgivende forsamling samme dag trådte sammen for første gang.

Forsamlingen, som har 545 medlemmer, ble valgt sist søndag. Den får makt til å skrive en ny grunnlov og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

Kritiker

Så mange som 40 land har ifølge The Guardian protestert mot den nye forsamlingen, som ses som et verktøy for Maduro til å sikre sin egen makt. Opposisjonen i Venezuela boikottet valget.

Ortega har vært en av president Nicolás Maduro mest frittalende kritikere og har gjentatte ganger forsøkt å stoppe opprettelsen av den Maduro-kontrollerte forsamlingen, ifølge NTB.

(NTB/Dagbladet)