Venezuelas mest kjente fange ble plutselig løslatt. - Jeg tror det kan gi blod på tann

(Dagbladet): En av de mest kjente opposisjonslederne i Venezuela, Leopoldo López, er løslatt etter tre år i fengsel. Han har blitt overført til husarrest, og ble gjenforent med familien sin på lørdag.

Venezuela-krisen: Opposisjonen i Venezuela krever at president Nicolás Maduro går av, og mener at hans politikk er årsak til den dype økonomiske krisen som preger landet.

Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.

Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.

Sosialisten Maduro etterfulgte partifellen Hugo Chávez, som døde i 2013, etter å ha styrt landet siden 2000.

Chávez brukte landets oljeinntekter til å finansiere sin politikk. Siden april er 76 personer drept i daglige opptøyer og sammenstøt i landet.



Kilde: NTB

Lopez fikk en fengselsstraff på 14 år for å ha oppfordret til vold under en demonstrasjon mot regjeringen i 2014. Han har selv hele tida nektet for dette.

- Det var en politisk dom, med få beviser. Det var tydelig at de var opptatt av å få ham bak lås og slå, sier Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og Latin-Amerika-ekspert.

López er leder for et av de største opposisjonspartiene i det konfliktpregede landet. Han er også en av de mest populære politikerne.

- Han hører til på den mer radikale siden. Han har ikke ønsket forhandlinger, men at demonstrasjonene skulle føre til at regjeringen trakk seg, sier han.

- Kan gi blod på tann

Det latinamerikanske landet er preget av en langvarig pågående politisk, økonomisk, sosial og humanitær krise, som demonstrantene mener skyldes regjeringens mange feilgrep politisk.

Konflikten mellom opposisjonsdemonstranter og regjeringen i landet eskalert den siste tida. Siden april er minst 76 personer drept i opptøyer og sammenstøt.

Bare timer etter at López ble løslatt lørdag, oppfordret han støttespillerne til å fortsette å protestere mot Venezuelas president Nicolás Maduro i gatene.

- Jeg vil tro at det (løslatelsen) kan gi blod på tann. Mange vil nok føle at presset mot regjeringen endelig har gitt noen resultater. Det gir nok energi til å kjøre på og ikke gi opp, sier Marsteintredet.

Han legger til at en annen konsekvens av det som kanskje kan ses på som en seier for opposisjonen, er at det kan føre til økt konkurranse innad i opposisjonspartiet.

Spekulasjoner om hvorfor

Hva som er årsaken til den plutselige løslatelsen av López, er det imidlertid mange spekulasjoner rundt, men det er lite som er bekreftet.

Både helsetilstanden, forhandlinger og prosedyrefeil i rettssaken mot ham, er noen av de mulige årsakene som er nevnt.

- Det er vanskelig å se på dette som noe annet enn at regjeringen på et vis har gitt etter for presset som har vært, sier Marsteintredet.

López er den mest kjente fangen i Venezuela, og har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sin kamp og villighet til å ofre seg for demokratiet.

- Han er en lett fange å frigi for å skape mer blest, sier han.

Noen har også spekulert på om det har vært forhandlinger inne i bildet. Da har i så fall regjeringen gitt noe, og Marsteintredet stiller spørsmål ved hva opposisjonen da har gitt.

- Det må ses på som et positivt tegn at regjeringen for første gang har bøyd seg for press. Kanskje dette kan bety at det kan komme flere endringer framover, sier eksperten.

Vil regjeringen forhandle?

Venezuelas president Nicolás Maduro har uttalt at han respekterer og støtter høyesteretts beslutning om å overføre López til husarrest, og har oppfordret til fred og forbedring i landet, skriver BBC.

- Ut fra erfaringer med regjeringen er det bare noe han sier. Det kan være at han denne gangen mener det reelt, men han har hele tida snakket om forhandlinger, men handlingene har ikke vært av slik art, sier Marsteintredet.

Regjeringen jobber med å utarbeide en ny grunnlov i landet, som blant annet omhandler at regjeringen ikke skal søke støtte i folket gjennom valg.

- Det blir spennende å se om de mener det faktisk. Det gjenstår å se. Men det er hittil ikke noe i forkant av denne hendelsen som skulle tilsi at de er interessert i å forhandle, sier han.

Humanitær krise

Marsteintredet beskriver Venezuela-krisen som en tragedie.

- Den er skapt av politiske feilbeslutninger over mange år. Den er på en måte vanskelig å fatte, for den er så dyp.

Han forteller om hvordan krisen også rammer vanlige mennesker i befolkningen hardt.

- Barn får ikke nok næring, voksne spiser ikke riktig og blir underernært. Mangel på antibiotika gjør enkle sykdommer dødelige i Venezuela, sier han.

Torsdag kveld stormet demonstranter nasjonalforsamlingen i byen Caracas i Venezuela. Flere mennesker ble skadd.

Den utløsende årsaken til stormingen skal være at folkevalgte i nasjonalforsamlingen, der opposisjonen er i flertall, holdt en spesialsesjon for å markere landets uavhengighetsdag.

- Det underliggende er den store konflikten som pågår. De bruker av og til bevæpnede gjenger til skittarbeidet for regjeringen og militæret, slik at de ikke skal stilles ansvarlig, sier Marsteintredet, og legger til:

- Det har gjort til at situasjonen har tilspisset seg. Det er et alvorlig inngrep på en av de viktigste institusjonene i et demokrati.