Venezuelas mest kjente fange ble plutselig løslatt for en måned siden. Nå har han blitt hentet hjemme

(Dagbladet): Venezuela-opposisjonslederne Leopold López og Antonio Ledezma har blitt hentet i hjemmene sine, hvor de var under husarrest, melder nyhetsbyrået Reuters.

Familien til de arresterte opposisjonslederne har opplyst om dette på Twitter i dag.

Kona til López og dattera til Ledezma sier de holder president Nicolas Maduro ansvarlig for skjebnene til de to mennene.

Løslatt for en måned siden

Opposisjonsleder López er en av de mest kjente fangene i det konfliktpregede landet. Han er leder for et av de største opposisjonspartiene og er en av de mest populære politikerne.

Han ble plutselig løslatt fra fengsel og satt i arrest i starten av juli, etter tre år i fengsel.

Lopez fikk en fengselsstraff på 14 år for å ha oppfordret til vold under en demonstrasjon mot regjeringen i 2014. Han har selv hele tida nektet for dette.

Det latinamerikanske landet er preget av en langvarig pågående politisk, økonomisk, sosial og humanitær krise, som demonstrantene mener skyldes regjeringens mange feilgrep politisk.

Uroen har eskalert den siste tida.

Bråk i landet

Uro og opptøyer har preget det som ble omtalt som skjebnevalget i landet søndag.

Maduro arrangerte valg hvor det skulle stemmes over en grunnlovsgivende forsamling. Opposisjonen boikottet valget, men ifølge valgkommisjonen deltok 41,5 prosent av de stemmeberettigede, skriver NTB.

Forsamlingen får makt til å endre lover og oppløse nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

Maduro har ikke sagt om den nye grunnloven vil trenge godkjenning i en folkeavstemning.

Opposisjonen i Venezuela krever at president Nicolás Maduro går av og mener at hans politikk er årsak til den dype økonomiske krisen som preger landet.

120 mistet livet

Venezuelas Høyesterett vedtok i mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen, men omgjorde vedtaket som følge av massive protester.

Protestene fortsatte, og siden april har rundt 120 personer mistet livet i opptøyer og sammenstøt. Flere tusen er såret eller pågrepet.

Dagbladet kommer med mer.