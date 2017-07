Venninnene til knivdrepte Marie: - Det er umulig å forstå det

KRISTIANSAND (Dagbladet): Onsdag kveld ble to personer angrepet med kniv inne på en Coop Obs-butikk inne på Sørlandssenteret i Kristiansand.

En 23 år gammel kvinne er kritisk skadd, mens 17 år gamle Marie Skuland døde av skadene.

For hennes venninner er det umulig å fatte.

- Hun smilte hele tida og lo masse, sier Adele Johansen (17).

Sammen med Luisa Sanchez (17) legger hun ned blomster foran Coop hvor venninnen ble knivstukket.

- Hun var bare skjønn

- Jeg klarer ikke å forstå det. Jeg skjønner at noe har skjedd, men ikke at det er henne, sier Sanchez.

De to jentene spilte håndball sammen med avdøde i flere år.

- Hun var en av de høyeste på laget og en skikkelig god midtspiller. På banen var hun tøff og utenfor var hun bare skjønn, sier Johansen.

Åse Johnsen Drabløs er bistandsadvokat for Skulands familie. Hun forteller at de etterlatte har det grusomt.

- Familien har det helt forferdelig. De har mistet sin 17 år gamle datter og det er grufullt, sier Drabløs til Dagbladet.

Hun sier at familien har bedt om å få være i fred.

- Det er selvfølgelig et sjokk å stå midt opp i en sånn sak, sier Drabløs.

Nekter straffskyld

Det var ei 15 år gammel jente som skal ha knivstukket to personer på to forskjellige steder inne på butikken. Hun er nå siktet for drap og drapsforsøk.

Siktede er ennå ikke avhørt og hun nekter straffskyld. Hun er kjent for politi og helsevesen fra tidligere.

- Hun er veldig preget av situasjonen og ønsker at jeg skal videreformidle det. Hun tenker på de pårørende, sier forsvarer Hege Klem.