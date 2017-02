Venstre vil unngå samarbeid med Frp

Venstre-nestleder Terje Breivik sier at det ikke inngår i planene til Venstre å være støtteparti for eller å samarbeide med Frp i regjering.

- Det er ikke naturlig å gå til valg på en samarbeidsavtale. Vi har bare en plan A, og det er å gå inn i regjering med KrF og Høyre, sier Breivik til ABC Nyheter.

Han bekrefter at de kun går til valg på ett alternativ – før flere av fylkeslagene har konkludert på sine årsmøter. Flere av møtene holdes til helgen.

- Det er stor oppslutning i Venstre om at man vil ha en ny blågrønn regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF, og det er det Venstre går til valg på. Dermed vil det være to regjeringsalternativer på borgerlig side: Et mørkeblått bestående av Høyre og Frp og et blågrønt bestående av Høyre, KrF og Venstre. En slik blågrønn regjering vil kunne søke flertall både til høyre og til venstre i Stortinget, sier Breivik.

Ingen av de 15 fylkeslederne i Venstre som ABC Nyheter snakket med mandag, ønsker å fortsette samarbeidet med Frp.

(NTB)