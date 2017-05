Venter forsinkelser etter stor vannlekkasje i Oslo sentrum: - Asfalten er i ferd med å gå i oppløsning

Er du på stedet? Har du bilder? Tips oss på [email protected]

(Dagbladet): Oslo-politiet ble tidlig tirsdag morgen varslet om en stor vannlekkasje i nærheten av krysset Torggata/Hausmannsgate i hovedstaden.

- Det er snakk om mye vann, og ifølge brannvesenet så er asfalten i ferd med å gå i oppløsning. Oslo vann- og avløpsetat er på stedet og jobber med opprydning, sier operasjonsleder Steinar Hausvik ved Oslo politidistrikt til Dagbladet tidlig på morgenen.

Klokka åtte sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand at entreprenøren og kommunen fortsatt jobber med å løse problemet.

- Hausmannsgate fra Storgata er sperret i retning Møllergata, sier han, og anslår at det kan dreie seg om 3-400 meter.

Hausmannsgate er mye trafikkert, også av busser, som nå må finne en alternativ kjørerute.



- Vi fikk beskjed om at det fosset vann ut av et kumlokk. Vi fikk melding fra brannvesenet, sier Hekkelstad til Dagbladet.

Brannvesenet var en stund bekymret for at det kunne oppstå en farlig situasjon med et høyspentskap på stedet, men Hafslund skal jobbe med å sikre det nå.

Vannlekkasjene vil imidlertid trolig føre til at enkelte må finne en alternativ vei til jobb, opplyste politiet tidligere på morgenen.

- Det er stor fare for at kollektivtrafikken blir rammet, sa Steinar Hausvik.

Det er foreløpig for tidlig for politiet å anslå hvor lang tid opprydningsarbeidet vil ta. Politiet melder like etter klokka 06.05 at vannlekkasjen er stoppet.