Venter utbytteløft i Røkkes oljeselskap

(Finansavisen): Til tross for lavere resultat enn ventet, ble tallene for andre kvartal i Aker BP godt mottatt av investorene på Oslo Børs, som sendte aksjen opp 2,60 prosent fredag. Resultatet endte på 60 millioner dollar sammenlignet med 6 millioner dollar i 2016. På forhånd hadde analytikerne ventet et årsresultat på 62,3 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

Storeier og styremedlem Kjell Inge Røkke kan glede imidlertid glede seg over økt oljeproduksjon, skriver Finansavisen.

Økte utbetalinger

Aker BP er favoritten blant de lete- og produksjonsselskapene Sparebank 1 Markets dekker, skriver Finansavisen. Teodor Sveen-Nilsen har et kursmål på 160 kroner pr. aksje. Aker BP betalte i mai kvartalsvis utbytte på 0,185 dollar pr. aksje, som tilsvarer 0,74 årlig utbytte pr. aksje.

Under kvartalspresentasjonen i går fortalte finansdirektør Alexander Krane at utbytte mest sannsynlig vil ligge flatt ut 2018. Sveen-Nilsen forventer imidlertid at aksjonærene kan forvente økte utbetalinger fra selskapet i tiden fremover.

«Selv om finansdirektøren antar at utbytte mest sannsynlig vil ligge flatt i 2018, beholder vi våre utbytteestimater på 0,74 dollar pr. aksje i 2017, 1 dollar pr. aksje i 2018 og 1,20 dollar pr. aksje for 2019. Med mindre selskapet gjør oppkjøp av en betydelig størrelse, så tror vi fortsatt at utbyttekapasiteten til Aker BP er langt høyere enn 0,74 dollar pr. aksje, som selskapet guider for 2017», skriver Sveen-Nilsen.

Overrasket

Driftsresultatet før avskrivninger kom inn på linje med forventningene til Anders Holte i Danske Bank Markets, men en ting overrasket.

– Den største overraskelsen er nok at driftsutgiftene ble redusert såpass mye. Når det kommer til kontantbeholdningen ser det fortsatt veldig bra ut for selskapet, sier analytikeren til Finansavisen.

«Aker BP slår forventet oljeproduksjon med 4 prosent for andre kvartal. Hovedgrunnen til den økte oljeproduksjonen er blant annet effektiv drift på Alvheim. Som et resultat av produksjonsøkningen i andre kvartal 2017, øker Aker BP også guidingen på oljeproduksjonen med 5 prosent for året 2017. Selskapet reduserer samtidig guidingen på driftsutgiftene på oljeproduksjonen med 9 prosent pr. fat olje, som kan føre til økte inntjeningsestimater for Aker BP på kort sikt», skriver Holte i en analyse publisert fredag.

