Verden ler av det norske kommentarfeltet:

(Dagbladet): - Hva tenker dere om dette?

Det skrev et medlem av Facebook-gruppa «Fedrelandet viktigst» under et bilde av tomme busseter. Så fulgte en rekke fordømmende kommentarer.

Disse tok utgangspunkt i at setene var kvinner iført burka, og noen av dem lød som følgende: «Kvinneundertrykkelse» og «Kan jo være terrorister med våpen» og «sittende søppel sekker».

- Plass til mye sprengstoff der, heter det i en fjerde kommentar.

- Snakker om blindt hat

Nå blir kommentarene, først omtalt av Nettavisen, gjort til narr internasjonalt.

- Da er det vel bevist; de slemmeste er også de dummeste, lyder en av kommentarene den amerikanske avisa Washington Post omtaler.

- Kvinner i burka eller busseter. Denne ytterliggående gruppa kunne ikke se forskjellen, lyder innsalget til kanalen Al-Jazeera på deres Facebook-deling av saken som også av RT og IB Times.

«Gruppas 13 000 medlemmer ble av en eller annen grunn frastøtt av et helt uskyldig bilde» skriver den førstnevnte nettsida, mens IB Times innleder sin sak med setningen «Snakker om blindt hat».

Den samme mangelen på klarpå klarsyn latterliggjøres av Middle Eastern Eye.

«De forvirrede nasjonalistene brukte ikke lang tid på å mistenke busseter for å skjule våpen og bomber», skriver nettsida om reaksjonene på sosiale medier.

Ville skape debatt

Kommentaren i Washington Post-saken er hentet fra kommentarfeltet på Facebook-siden til Sindre Beyer i reklamebyrået Try, en forhenværende rådgiver for Jens Stoltenberg.

Det var hans innlegg som førte til at saken spredte seg jorda rundt.

- Det viser hvor forutinntatt man kan være, og jeg håper det kan være med på å skape debatt om lukkede forum, sier Beyer til Dagbladet.

Frykter lukkede forum

Kommunikasjonsrådgiveren understreker at han selv ikke er for bruk av burka.

Likevel bekymrer han seg over den tilspissede debatten som preger mange nettsteder som ikke er tilgjengelige for alle og enhver.

- Vi hadde en debatt om dette etter den 22. juli. Da slo vi fast at slike diskusjoner ikke måtte gå i lukkede rom, sier Beyer, for så å legge til følgende om hvorfor han mener slik lukket debatt representerer en fare:

- Enhver debatt trenger motstand. Det var det veldig lite av i denne gruppa, og det finnes flere lignende grupper som har mange medlemmer. De aller fleste av disse støtter ikke handlingene til Anders Behring Breivik, men jeg er ikke så sikker på om han hadde fått motstand i deres holdninger.