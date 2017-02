Verdiløs garanti kan gi boligsmell

(Finansavisen): Det høres fint ut når utbyggere forteller om garanterte leieinntekter og tilbakekjøp. Men eksperter advarer boligkjøpere mot å la seg lokke, skriver Finansavisen.

Utbygger sliter?

Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret har sett mange prosjekter i både Norge og utlandet hvor generøse «garanterte leieinntekter» har vært lagt ut som agn.

- Jeg kjenner ikke til et eneste slikt prosjekt som har gått bra - det vil si både for utbygger og kjøper. Om det går bra for utbyggeren, er det stort sett dårlig nytt for dem som kjøper disse smarte «bli rik uten risiko»-leilighetene, sier han til avisen.

Et grunnleggende problem er ifølge Øye at utbyggere som tilbyr disse «garantiene» typisk sliter med å få finansiert på andre måter.

Øye understreker overfor Finansavisen samtidig at «garanterte» leieinntekter og tilbakekjøp ikke er problematisk i seg selv, men at avtalene må være rene og tydelige.

- Det er dessverre mangelvare i de fleste tilfellene, forklarer han.

- Bør ha solid bank

Både Øye og direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener ifølge avisen at evt. garantier bør stilles av en uavhengig finansiell tredjepart - helst en solid bank.

I motsatt fall risikerer du at utbygger går konkurs, nettopp når boligmarkedet er dårlig og garantiene kan være av verdi for kjøper. Dette fikk mange smertefullt erfare under finanskrisen i 2008/09.

- Kjøpere må gjøre grundige undersøkelser om de vil gå inn i avtaler hvor garanterte leieinntekter er et sentralt element. (…) De må forstå at selger også skal tjene penger, sier Geving til Finansavisen.

Salgssjef Hans Kristian Haug i Spaniamegler1 karakteriserer det overfor avisen som særlig dumt hvis de luftige garantiene kommer fra megleren.

- Uansett hva som «garanteres», kan ikke kjøper i etterkant kreve noe som helst av formidleren. Da er det svært enkelt å love ut, og kjøperne forstår ikke dette før de evt. skulle få behov for å stille krav, sier han.

