Verken Clinton, Bush eller Obama gjorde det. Nå er Trumps «øyne og ører» på plass

(Dagbladet): I praksis presidentens øyne og ører.

Det kaller forhenværende Donald Trump-rådgiver Barry Bennett rådgiverne Det hvite hus har plassert i USAs departementer, ifølge Washington Post.

Avisa oppgir at de minst 16 rådgiverne sørger for at Trumps vilje blir etterfulgt. De skal også fungere som et slags mellomledd mellom Det hvite hus og institusjoner som energidepartementet og NASA.

- Særlig når du er i oppstartsfasen av en regjering, og når du er ute etter dramatiske endringer, er dette et lurt trekk, sier Bennett overfor Washington Post.

Mener mistillit kan oppstå

Ifølge Washington Post rapporterer ikke rådgiverne til ministerne, men Rick Dearborn, en sentral rådgiver i Trump-apparatet.



Avisa omtaler trekket som uvanlig. Verken Bill Clinton, George W. Bush eller Barack Obama skal ha benyttet seg ordningen.

Den er heller ikke ikke helt ukontroversiell, ifølge Kevin Knobloch.

Han var stabsleder i energidepartementet under Obama, og sier til Washington Post at endringen kan føre til mistillit, kaos og ineffektivitet. Dette ettersom ordninger bryter med den tradisjonelle kommandokjeden innad i departementene.

- Åpenhet mellom regjeringens departementer og Det hvite hus er sunt. Det bør være rom for uenigheter, men det kan bare skje når ministerne har sine egne folk rundt seg - folk som rapporterer direkte til dem, sier Knobloch.

Vil ikke kommentere

Det hvite hus har ikke valgt å offentlig kommentere opplysningene.

Washington Post skriver imidlertid at en ikke-navngitt kilde innenfor huset bestrider at representantenes rolle er å overvåke departementene.

Kilden beskriver også Trump-apparatets kontakt med departementene som ikke ulik den tidligere administrasjoner har hatt.

Minister blokkerte Obama

Også Barack Obama foreslo en lignende ordning da han var president.

Daværende justisminister Eric H. Holder skal imidlertid ha reagert med sinne, noe som førte til at planen aldri ble realisert, ifølge Washington Post.

Holder beholdt posisjonen fra 2009 til 2014. Da gikk den tidligere aktoren av etter å først hyllet Obama.

- Vi har vært fantastiske kolleger. Men båndet mellom oss er mye sterkere enn det. I gode og vonde tider, både personlig og profesjonelt, har du vært der for meg, sa Holder den gang, ifølge NTB.