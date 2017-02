VG: Avtale om overføring av French til Norge nesten klar

Norske og kongolesiske myndigheter har forhandlet fram en avtale som innebærer at dødsdømte Joshua French (34) overføres til Norge. Men underskriften mangler.

VG skriver mandag kveld at representanter for norske og kongolesiske myndigheter har forhandlet fram en avtale om soningsoverføring for Joshua French.

Avtalen skal ha vært nærmest klar høsten 2015, men er ikke formelt signert. Årsaken til at saken ennå ikke er løst, fremstår som en gåte for norske myndigheter, skriver VG.

Fredag bekreftet Brende i et brev til Stortinget at en benådning av nordmannen som i snart åtte år har sittet fengslet i Kongo, ikke lenger er like sannsynlig. Samtidig understreker han at Utenriksdepartementet arbeider videre sammen med kongolesiske myndigheter for at Joshua French kan overføres til Norge på "annet grunnlag".

French er norsk og britisk statsborger. Han og kameraten Tjostolv Moland ble pågrepet i Kongo i mai 2009, kort tid etter at sjåføren deres, Abedi Kasongo, ble drept. De to ble pågrepet og tiltalt for drapet, og en militær ankedomstol dømte dem året etter til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, væpnet ran og for å ha inngått et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for drapet på sjåføren.

I august 2013 ble Moland funnet død på cellen de to delte i militærfengselet Ndolo i hovedstaden Kinshasa. De lokale myndighetene fastslo først at han hadde tatt sitt eget liv, men ombestemte se g og tiltalte French for å ha drept kameraten. I 2014 ble French dømt til livstid for overlagt drap på Moland.

(NTB)