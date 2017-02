- Vi er ansvarlige, men det ligger i ryggmargsrefleksen til Ap å kritisere oss

( Dagbladet): Etter at to utredninger og Norges Bank har anbefalt å justere handlingsrelen for oljepengebruk fra fire til tre prosent, besluttet Høyre/Frp-regjeringen i dagens regjeringskonferanse å sette handlingsregelen til tre prosent.

- Siden oljeeventyret startet på slutten av 60-tallet, har Norge forvaltet oljerikdommen på en god måte. Vi har vært både heldige og dyktige.

Bærekraftig

Nå styrker vi rammeverket. Gode faglige vurderinger fra flere utvalg og fra Norges Bank ligger bak beslutningen, som er godt forankret og bærekraftig. Også framtidige generasjoner skal leve av olje- og gassressursene, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i ettermiddag.

Hun forventer bred politisk støtte til forslagene som vil komme til Stortinget gjennom perspektivmeldingen og fondsmeldingen i slutten av mars.

- VI kan ikke fortsette å bruke av oljefondet i samme takt som siden 2001, fordi inntektene til fondet ikke vil vokse, sier Solberg.

Frp svelget handlingsregelen

Frp har siden Oljefondet ble opprettet, vært mot handlingsregelen, som Carl I Hagen mente var utformet av «vever- og skredderøkonomer i finansdepartementet». I forhandlingene om regjeringsplattform måtte Frp svelge handlingsregelen.

Nå sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen at nedjusteringen fra fire til tre prosent dreier seg om å tilpasse kartet til terrenget, fordi den forventede realavkastningen av Oljefondet ikke lenger er på fire prosent..

- Rentenivået har falt over tid. Det er nå økende faglig enighet om at dette gjenspeiler strukturelle endringer i verdensøkonomien. Lavere forventet avkastning må få konsekvenser for uttak. Handlingsregelen ligger fast, men bruken blir satt ned, sier Jensen.

- Bruker pengene riktig

- I praksis har vi allerede tilpasset oss at avkastningen av fondet har blitt lavere. I møte med oljeprisfallet har vi brukt budsjettpolitikken aktivt for å motvirke ledighet gjennom særskilte tiltak. Dette er helt i tråd meddet finanspolitiske rammeverket.

Vi har prioritert skattelettelser, infrastrukturer, forskning og utdanning, og det er grunnen til at veksten i norsk økonomi er på vei opp igjen. Det er viktig å bruke fleksibiliteten i rammeverket. Vi kan ikke bare se på hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker den. Vår rekordsatsing på samferdsel er både viktig og riktig, sier Jensen.

Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi mener justeringen er fornuftig.

- Dette er en tilpasning til at forventningene om realavkastning er lavere. Men det vil jo fortsatt være diskusjon om ojepengebruk i forbindelse med de årlige budsjettene. Det er jo viktig hva pengene brukes til, sier Limi. Han viser til at regjeringen har vridd pengebruken over på blant annet investeringer i infrastrukturer og forskning.

- Ap er uansvarlige

Opposisjonen, med Ap i spissen, og en del økonomer har kritisert regjeringens oljepengebruk. Ap har kalt den uansvarlig.

Det avviser både Solberg og Jensen kategorisk. De viser til at oljepengebruken har ligget på tre prosent eller under siden regjeringen tok over etter de rødgrønne, sier Solberg.

Hun regner ikke med at Ap vil slutte å kritisere regjeringen for uansvarlig pengebruk.

- Det er en del av ryggmargsrrefleksen til Ap å kritisere oss. Jeg mener det er veldig uansvarlig å ikke legge opp til å sikre at folk er i jobb. I 2016 var det offentlige forbruket hovedkilde til vekst, fordi vi satte i gang prosjekter for å holde folk i jobb, sier Solberg. Hun understreker at det fortsatt er viktig å drive en aktiv, langsiktig finanspolitikk.

- Det er greit å minne om at alternativet til regjeringens politikk fra Ap er å skjerpe skattene med mange milliarder. Det er feil medisin, sier Siv Jensen.

Fastholder kritikken

Arbeiderpartiet støtter forslaget om en ny kurs for oljefondet, men fastholder kritikken mot regjeringens oljepengebruk.

- Vi mener det er riktig å justere forventningen til oljefondets avkastning ned til 3 prosent. Men det er påfallende at kursen justeres helt på tampen av regjeringens ansvarsperiode, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier Ap hele regjeringsperioden har vært kritisk til regjeringens pengebruk.

- Den sterke økningen i underskuddet startet umiddelbart etter at Høyre og Frp inntok regjeringskontorene og skjedde før oljeprisen falt, sier Støre.

Strammere budsjetter?

Verken statsminister Erna Solberg eller Jensen ville avsløre om justeringen vil få direkte virkning på statsbudsjettet for neste år.

Beslutningen ble offentliggjort et par timer før Norges Bank-sjef Øystein Olsen holder sin årstale. Olsen har advart regjeringen mot for høy oljepengebruk. Derfor ble Solberg og Jensen spurt om timingen på beslutningen og offentliggjøringen.

Solberg svarte at når beslutningen var tatt, er det riktig å gå ut med den fordi den ellers ville lekke ut.

Før sentralbanksjefens tale

Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi sier:

- Debatten går, og det er grunn til å tro at sentralbanksjefen vil komme inn på dette i årstalen. Da er det viktig at regjeringen tar initiativ og er offensiv, sier Limi til Dagbladet.

Da handlingsregelen ble vedtatt av Stortinget i 2001, var oljefondets forventede realavkastning på fire prosent. De senere årene har realavkastningen vært lavere. Høyre/Frp-regjeringen har i sine siste budsjetter brukt under tre prosent. Men oljepengebruken har likevel økt kraftig fordi fondet har økt.