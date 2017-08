- Vi er ikke Trump-diltere

(Dagbladet): Utenriksminister Børge Brende (H) slår tilbake mot SV-leder Audun Lysbakken, som kaller statsminister Erna Solberg og den norske regjeringen for Trump-diltere.

- Audun Lysbakken prøver å skape inntrykk av at vi dilter etter Trump for å få ekstra oppslutning og komme over sperregrensa. Men han bommer på viktig informasjon. Realiteten er at både Erna og jeg har vært veldig tydelige i de sakene der vi uenige med den nye amerikanske administrasjonen, sier Børge Brende til Dagbladet.

Fire tilfeller av kritikk

Han viser til sine klare uttalelser om Trump allerede i august i fjor, og ramser opp fire saker der Norge har vært åpent kritiske til Donald Trumps politikk:

- Vi har kritisert bistandskutt. Vi har trappet opp med 100 millioner kroner til reproduktiv helse og prevensjon i fattige land for å demme opp for amerikanske kutt, vi har vært kritiske til økt proteksjonisme og handelsbarrierer og til Trumps innreiseforbud, sier Brende, og fortsetter:

- For en NATO-, EU- og EØS-motstander som Lysbakken så er det nok lettere å se utenrikspolitikken bare i en utspillssammenheng, men vi må foreta avveininger. USA er en viktig alliert for oss i mange sammenhenger, blant annet i forsvars- og utenrikspolitikken, påpeker han.

I Dagbladet i går presenterte SV-leder Audun Lysbakken fire saker der han mener regjeringen danser etter Trumps pipe:

Regjeringen tillot amerikanske soldater stasjonert på Værnes over lengre tid. Vurderer å bli med i NATOs rakettskjold. Trener syriske opprørsgrupper i Jordan. Norge velger å ikke bli med på samtaler om et globalt atomvåpenforbud.

Dette mener utenriksministeren blir helt feil.

- Tvert imot er det slik at samtalene om at amerikanske soldater skulle få trene i Midt-Norge ble satt i gang under Obama-administrasjonen. Dette har et klart flertall i Stortinget støttet. Å sette det i sammenheng med Trump blir rett og slett feil, sier Brende.

- Enda grovere blir eksemplet med det såkalte rakettskjoldet. Rakettskjoldet ble vedtatt på NATOs toppmøte i 2010. Da var Jens Stoltenberg statsminister og SV satt i regjering. Hva dette har med Trump å gjøre, bør Lysbakken opplyse oss om. Det Norge nå utreder, er om vi skal gi norske bidrag inn til gjennomføringen av det vedtaket SV og Norge var en del av i 2010.

- Forespørselen om å trene syriske opprørsgrupper fra Jordan inn i Syria i kampen mot IS, kom våren 2016 under Obama-administrasjonen. Styrkene ble til og med utplassert da Barack Obama var president. Et forbud mot atomvåpen er noe alle NATO-land har gått imot. Barack Obama var like opptatt av at man ikke må lage noe forbud som det den sittende presidenten er. Og hadde SV sittet i regjering hadde vi også fulgt de andre i NATO som vi gjorde med rakettskjoldet, fastslår Børge Brende.

Frykter Trump

En undersøkelse utført av Ipsos for Dagbladet viser at 71 prosent av nordmenn mener USAs president Donald Trump er en trussel for verdensfreden.

Børge Brende sier til Dagbladet at han er opptatt av å ta folks bekymring over situasjonen i USA på alvor.

- Det er ikke noen tvil om at situasjonen i Washington og rundt den nye administrasjonen har vært krevende, og at folk er bekymret må vi ta på alvor. Samtidig er USA et robust demokrati, med så mange sterke institusjoner og kontrollmekanismer, at jeg er trygg på at de som land greier å håndtere den polarisering de nå opplever på områder som helsereform og forholdet til Russland.