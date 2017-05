- Vi kan ikke stemme på rasisten Le Pen eller tyven Macron

HÉNIN-BEAUMONT / PARIS (Dagbladet): I den slitne byen Hénin Beaumont, helt nord i Frankrike, står to kompiser og henger på en parkeringsplass. De kjeder seg, og forteller at livet er hardt i det nordlige Frankrike. Arbeidsledigheten er høy, spesielt blant ungdom.

- Vi stemte på Mélenchon i håp om at Frankrike skulle bli bedre. Nå står vi igjen med rasisten Le Pen og tyven Macron. Derfor vil vi enten stemme blankt eller droppe å stemme søndag, sier de to.

Snur Macron ryggen

De to studentene og vennene gjør dermed som flertallet av de over 19 prosentene av franskmenn som stemte på ytre-venstre-kandidaten Jean Luc Mélenchon i første valgomgang, viser nye målinger:

Hele 65 prosent av den talebegavede Mélenchons velgere sier å at de ikke vil gi sin stemme til sentrumkandidaten Emmanuel Macron, ifølge The Guardian.

De vil enten holde seg hjemme - eller stemme blankt. Å stemme for ytre-høyre-kandidaten Marine Le Pen er helt uaktuelt, viser spørreundersøkelsen som er tatt blant 450 000 av Mélenchons velgere.

Hjemmesittere kan avgjøre

Siden Marine Le Pen har svært entusiastiske velgere, som alle vil stemme, frykter mange at hjemmesittere og folk som stemmer blankt kan være de som avgjør valget i Marine Le Pens favør.

- Å få rasisten Le Pen som president vil være en katastrofe for Frankrike. Men tyven Macron er ikke noe bedre, og vi kan ikke stemme på noen av dem. Blir det for ille, går vi bare ut i gatene og demonstrerer, sier Tarek Bouzi.

Den arbeidsledige taktekkeren Massimo BIanco kommer til. Også han stemte på Mélenchon, og har synlig mye på hjertet.

- Nå må vi bare passe på at rasisten Marine Le Pen ikke blir president. Hun er forferdelig, og vil være en katastrofe for Frankrike. Søndag holder jeg meg derfor for nesa og stemmer på Macron, forteller han.

Høster kritikk

Ytre-venstre-kandidatene Jean-Luc Mélenchon var den store overraskelsen i årets første president-valgomgang. Mannen med valgkampens største talegaver fikk hele 19,5 prosent, som betyr at rundt sju millioner franskmenn stemte på ham.

Mélenchon høster mye kritikk for at han ikke har oppfordret sine velgere til å stemme på Macron - for å unngå at Le Pen kan vinne søndagens presidentvalg i Frankrike.

Emmanuel Macron leder fremdeles på meningsmålingene, med rundt 60 prosent - mot Le Pens 40 prosent.