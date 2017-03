(Dagbladet): «Flere tusen» av de etterlatte og berørte etter terrorangrepet 11. september 2001, saksøker nå Saudi-Arabia. Det skriver amerikanske Newsday.

Dermed stiller de seg i rekken av personer som mener at Saudi Arabia må stilles til ansvar for angrepet som kostet nesten 3000 mennesker livet.

Ifølge anklagene skal flere saudiarabiske veldedighetsorganisasjoner ha vært med på å finansiere terroristorganisasjonen al-Qaida som raskt tok på seg ansvaret for angrepet.

De skal ha hjulpet terroristene med å skaffe oppholdssted, falske reisedokumenter, våpen, kontanter og annet utstyr.

Nye dokumenter

En av de som nå saksøker landet er en tidligere brannsjef fra Brooklyn i New York. James Richie var på jobb med sønnen Jimmy den dagen for mer enn 15 år siden.

Bare James overlevde.

- Vi skal finne ut hva som egentlig skjedde den 11. september. Dersom Saudi-Arabia hjalp terroristene med å gjennomføre et angrep på amerikansk jord, vil de bli holdt ansvarlige. Hvis de ikke har gjort noe galt, har de ingenting å bekymre seg for, sier han.

Michael Barasch er en av advokatene bak det gigantiske søksmålet. Han sier at det i forbindelse med saken vil bli offentliggjort en rekke dokumenter som «har vært skjult for offentligheten» i 16 år.

- Kaprerne hadde ikke penger til losji, flytimer og alt det andre de gjorde her i USA. Dersom det var Saudi-Arabia som betalte for dette, skal de få en straff, sier han.

- Irrelevant

Advokat Timothy Litzenberg er derimot usikker på om saken vil få en snarlig konklusjon. Han sier til nyhetsbyrået AP at han tror det kan ta lang tid før retten kommer til en kjennelse.

Tidligere forsøk på å holde Saudi Arabia ansvarlig for det som skjedde 11. september 2001, har ikke ført fram.

Advokatene som representerer landet har ikke svart på APs henvendelser i denne omgang, men har tidligere sagt at dokumentasjonen de etterlatte bygger saken sin på er irrelevant.

- Pinlig

Tidligere president Barack Obama la i september i fjor ned veto mot loven som nå gjør det mulig for de etterlatte å gå til sak mot myndighetene i Saudi-Arabia. Dette ble senere overstyrt av Kongressen.

Det hvite hus' talsmann Josh Earnest rykket raskt ut og kalte avstemningen i Senatet «den pinligste enkeltbeslutningen» kammeret har tatt på flere årtier, og anklaget senatorene for å fraskrive seg sitt ansvar.

Han beskyldte også medlemmene av Senatets justiskomité for å ikke forstå lovgivningen og hvilken påvirkning den kom til å ha på USAs forsvar.

Obama selv omtalte også overstyringen som «feil avgjørelse», og at det beste hadde vært å la vetoet stå.

- Som et resultat av dette kan vår nasjon og våre væpnede styrker, som Utenriksdepartementet, etterretningen og andre, bli gjenstand for søksmål i utenlandske domstoler, skrev Obama. i et brev til Senatet.

Nåværende president Donald Trump har på sin side omtalt Obamas veto som «skamfullt».

«28 sider»

Lovnaden om nye avsløringer og offentliggjøringen av hemmeligstemplede dokumenter, kommer etter at innholdet i de mye omtalte «28 sidene» ble kjent i fjor sommer.

Les hele dokumentet her.

Hemmelighetskremmeriet rundt de 28 sidene har blitt kritisert av pårørende til de drepte og politikere i 13 år. De har alltid ment at enkelte spor opp mot saudiarabiske tjenestemenn, ikke var godt nok etterforsket.

Rapporten kom ikke til noen endelig konklusjon på om hvorvidt saudiarabiske tjenestemenn i USA kjente til flykaprernes planer.

Selv om det var en rekke mistenkelige forbindelser, fant etterforskerne som lagde rapporten, aldri noe bevis for at den saudiarabiske regjeringen eller saudiarabiske tjenestemenn som var i kontakt med kaprerne etter at de var kommet til USA, kjente til planene deres eller støttet angrepet

At enkeltpersoner fra Saudi-Arabia var involvert er derimot hevet over enhver tvil; Osama bin Laden selv var født i landet, og sønn av en saudisk forretningsmann.

11. september-angrepene: Fire fly ble kapret i USA 11. september 2001. To ble fløyet inn i tvillingtårnene i World Trade Center på Manhattan i New York, ett ble styrt inn i forsvarsdepartements hovedkvarter, Pentagon-bygningen, i Washington D.C. og det fjerde styrtet på et jorde ved Shankesville i Pennsylvania.

Til sammen 19 kaprere deltok i aksjonene, som knyttes til terrornettverket al-Qaida.

De to tvillingtårnene raste sammen. Sju timer senere kollapset også en tredje bygning i World Trade Center-komplekset.

Til sammen 2.976 mennesker døde i angrepene. Av dem døde 2.752 i WTC, 184 i Pentagon og 40 i Pennsylvania.

12. september erklærte president George W. Bush krig mot terror. Kilde: NTB