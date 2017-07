- Vi skal halshogge forræderne

Titusener av tyrkere har i kveld samlet seg i Istanbul for å markere ettårsdagen for kuppforsøket. President Recep Tayyip Erdogan møtte også opp, og talte til folket:

- Først og fremst skal vi halshogge forræderne, sa Erdogan ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han ble møtt av rop fra folkemengden om han vil gjeninnføre dødsstraff i landet.

- Jeg kommer til å skrive under om parlamentet kommer med forslaget, svarte Erdogan ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Minnesmerke

Lørdag kveld var den første store marsjen underveis. Titusener av mennesker gikk over brua der sivile, som fulgte presidentens oppfordring, i fjor møtte opp for å bidra til å hindre kuppforsøket.

På Bosporos-brua støtte de sivile sammen med soldater. Brua har i ettertid fått det offisielle navnet 15. juli-martyrenes bru.

Fra brua gikk de frammøtte lørdag kveld videre via en avsperret motorvei til et sted nær brua der Erdogan og hans kone Emine senere på kvelden skulle avdekke et minnesmerke for de 250 som ble drept mens de forsøkte å hindre kuppmakerne.

Spesialsesjon

Tidligere lørdag deltok Erdogan i en spesialsesjon i nasjonalforsamlingen for å markere årsdagen for kuppforsøket.

I en tale framhevet parlamentspresidenten Ismail Kahraman det tyrkiske folk som han sa hadde seiret over kuppmakerne i juli i fjor.

I løpet av kuppnatten mellom 15. og 16. juli ble nasjonalforsamlingen bombet elleve ganger av F-16-fly som ble fløyet av piloter som støttet kuppet. Medlemmene av nasjonalforsamlingen måtte gjemme seg i kjelleren for å berge livet.

Foruten å bombe nasjonalforsamlingen tok kuppmakerne over den statlige kringkastingen og forsøkte å ta Erdogan til fange på feriestedet hans.

Slått ned

Men han hadde allerede forlatt stedet, og kuppet ble slått ned av lojale militære og sivile i tusenvis som okkuperte broen over Bosporos-stredet for å stanse kuppmakernes stridsvogner.

250 mennesker ble drept og over 2.000 såret i kuppforsøket, både militære og sivile. Unntakstilstanden som ble innført, gjelder fortsatt, noe som gir myndighetene rett til å styre ved dekret.

Siden kuppforsøket for et år siden er over 50 000 mennesker arrestert, mens minst 110 000 mennesker, blant dem lærere, dommere, soldater og akademikere, har fått sparken fra jobbene sine.

Tusener flere avskjediget

Så sent som fredag ble ytterligere 7.400 offentlige tjenestemenn avskjediget på grunn av angivelige bånd til kuppmakerne. I tillegg ble 350 soldater degradert, og to landslagsspillere i fotball mistet sine medaljer.

Blant dem som fikk sparken, var også Istanbuls tidligere borgermester Huseyin Avni Mutlu, som allerede sitter fengslet, anklaget for bånd til predikanten Fethullah Gülen, som myndighetene hevder sto bak kuppforsøket.

I løpet av året som er gått, har Erdogan befestet sin makt gjennom en folkeavstemning om grunnlovsendringer, som han vant med snau margin.

Reformene har konsentrert langt mer av makten i presidentens hender enn tidligere, og Erdogan blir av andre land og opposisjonen i Tyrkia beskyldt for å ville gjøre landet til et diktatur.

(Dagbladet/NTB)