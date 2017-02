- Vi som bor ved Torshovparken og Frognerparken må i større grad lytte til dem som har ulven på tunet

(Dagbladet): Etter nominasjonsmøtet mandag er det klart om Fabian Stang (H) er aktuell som stortingskandidat for Oslo Høyre i neste periode.

Det er nemlig duket for kamp om tredjeplassen på lista mot partikollega Michael Tetszchner.

Oslo-politikeren varmer opp til kampvoteringen med å bryte ned stereotypier i ulvestriden, og tale distriktenes sak.

- Må lytte

Den populære Høyre-politikeren har nemlig stor forståelse for ulvemotstanderne i Hedmark og i eget parti.

- Jeg har vært mye i skauen og sammen med folk som bor i områdene hvor ulven nå er, og føler at det er riktig at vi som bor inni byen ved Torshov- eller Frognerparken i litt større grad da faktisk lytter til dem som har ulven inne på tunet, sier Høyre-politikeren.

- Det er spennende å gå i en skog med ulv, og flott å se den på TV, men når den gjør folk utrygge for hvordan barna har det og folk ikke lenger kan ha bikkjer på tunet, synes jeg vi må lytte til det, sier han.

Bakteppet for utsagnet er striden rundt ulveforliket på Stortinget.

Massive protester

Det startet massive protester både innad i Høyre og i Bygde-Norge da statsråd Vidar Helgesen (H) bestemte at det likevel ikke skulle bli lov å jakte ulv i ulvesona i Hedmark.

Stang mener prosessen har kommet «litt skeivt ut». I likhet med store deler av stortingsgruppa i partiet, hadde han helst sett at forliket ble fulgt opp.

- Vi hadde et forlik på Stortinget og jeg synes Stortinget er det organet som bør bestemme. Det betyr at man, når man først går til det skrittet at man går til et forlik, bør følge det opp, sier han.

- Du mener det bør skytes mer ulv?

- Jeg er ikke i posisjon til å bestemme hvor mange ulv vi skal ha, men forstår at mange på bygda er frustrert over at det har tatt tid å gjennomføre forliket.

- Mener du at de som har makta i Oslo er for dårlig til å forstå bygdefolkets situasjon?

- Det var ikke uten grunn at jeg inviterte alle ordførere til Oslo i 2013. Hovedpoenget var nettopp at vi skulle bli kjent med hverandre og forstå hverandres utfordringer på en sånn måte at vi også interesserte oss for de problemene som andre har. Så må jeg også si at det er litt urimelig at det beskrives som en «oslo-makt», for du kan si mye pent om Oslo, men de fleste som er her og bestemmer, er faktisk fra andre steder i landet, påpeker han.

Ruller videre

Ulvestriden i norsk politikk ruller videre - og er tilsynelatende ikke avgjort ennå.

Klima- og miljødepartementet har sagt klart i fra om at de mener det vil være lovstridig å skyte ulv innenfor den såkalte ulvesona i Hedmark - og har valgt å ikke tillate lisensjakt i området.

I ettertid har klima- og miljøminister Vidar Helgesen imidlertid fått klar marsjordre fra Stortinget om å gjennomgå lovtolkningen på ny.

Departementet har dessuten selv foreslått å utvide jaktperioden, som egentlig er ferdig 15.februar i år, i seks uker, slik at de blant annet kan ta høyde for at radiomerkingen av ulv som ble gjort på starten av året i år kan gi ny kunnskap om ulvene.



Spørsmålet om hvorvidt perioden for lisensjakt skal utvides, ventes ifølge NTB å bli avklart førstkommende onsdag.