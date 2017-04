- Vi syrere er sønderknust og slitne, men også fornøyd med at noen endelig angriper Assad

I natt angrep USA flybasen til Bashar al-Assad i Homs. Russerne og Bashar al-Assad raser, men blant innbyggerne i Idlib er stemningen en helt annen.

- Alle syrere er fornøyd med at noen endelig angriper Assad. Til og med syrerne som ikke ville ha militær intervensjon er det. I over seks år har den internasjonale verden holdt seg på sidelinja og sett krigsforbryteren Bashar al-Assad og hans folk drepe syriske sivile. Derfor er vi glade for at den nye amerikanske administrasjonen svarte raskt. Men det er ikke nok, sier Hanan al-Balkhe.

- Krigsforbryter må bort

Samtidig understreker hun at syrerne lurer veldig på hva som nå kommer til å skje videre. Siden det fredelige opprøret mot Bashar al-Assad startet våren 2011, har mer enn en halv million mennesker blitt drept, millioner av syrere er skadd og lemlestet for livet, i tillegg til at over halvparten av landets 22 millioner innbyggere er på flukt.

«Er det nå de endelig skal bli kvitt sin diktator?», håper mange syrere.

Hanan al-Balkhe er en syrisk kvinne som bor i Norge og er offisiell representant for Den syriske nasjonalkoalisjon (SNC) i Norge, den største opposisjonsgruppa utenfor Syria. Hun er hele tida i kontakt med syrere i Idlib og verden forøvrig. Nå håper det antatte kjemiske angrepet i Khan Sheikhoun i Idlib gjør at Syria-konflikten tar en ny vending.

- Russerne la som alltid ned veto da Syria ble behandlet i FNs sikkerhetsråd, men denne gangen tok amerikanerne ansvar ved å bombe en av Assads flybaser. Det er en positiv utvikling, men nå må USA få Assad fra makta. Det er påvist at han har begått krigsforbrytelser, og han må derfor straffes, sier Al-Balkhe.

Tro på forandring

For mens verdenssamfunnet har sittet på sidelinja og sett at den syriske krigen blir stadig mer blodig og brutal, har syrerne sjøl opplevd død og fordervelse på kroppen.

- Vi har en historie om gjeteren som hele tida går rundt og sier at ulven vil komme å drepe sauene, men som ikke gjør det. Amerikanerne har gjort det samme. Et kjemisk angrep var ifølge Obama den røde linja, men gjorde ikke noe når Assad-regimet drepte over tusen mennesker i Ghouta utenfor Damaskus i 2013, sier Al-Balkhe og fortsetter:

- Nå er det virkelig blitt forandring. Mindre enn 48 timer etter at Assad gasset Khan Sheikhoun, tok Trump beslutningen, og handlet.

Krigsforbryter-domstol

Men hva kommer nå til å skje i dagene og ukene framover? Russerne har allerede varslet at de lover å hjelpe sin allierte i Syria, Assad-regimet. Samtidig er både Norge og en rekke andre vestlige land positive til at USA har reagert på det antatte kjemiske angrepet på uskyldige, sivile syrere.

- Nå håper vi at amerikanerne fortsetter å bombe militære syriske mål som tilhører Assad-regimet. Vi håper også at det internasjonale samfunnet tar ansvar for å sende dette kriminelle regimet til den internasjonale straffedomstolen. Assad-regimet har begått så mange forbrytelser, og han vil fortsette å gjøre det hvis det internasjonale samfunnet fortsetter å lukke øynene, sier Al-Balkhe.

Hun legger til: «Jeg håper dette er starten på slutten for Assad-regimet».

- Ikke overrasket

Mens en hel verden lot seg sjokkere over de grusomme bildene og videoene som kom ut fra Khan Sheikhoun denne uka, var det mange syrere som ikke ble særlig overrasket.

- Dette kom ikke som et sjokk på oss. Assad har brukt klorgass sju ganger etter Ghouta-angrepet i 2013, i tillegg til at han og regimet bomber befolkningen sin hver eneste dag, sier Al-Balkhe.

Krever etterforskning og flyforbudsone

Som representant for SNC i Norge, er Al-Balkhe nå aktiv for å få i gang etterforskning av angrepet. Organisasjonen har allerede vært i kontakt med OPCW, som vant fredsprisen for kampen mot nettopp kjemiske våpen. Nå krever SNC at OPCW iverksetter en uavhengig granskning av angrepet.

- Vi krever at Bashar al-Assad skal til krigsforbrytelsesdomstolen i Haag. I tillegg ønsker vi en flyforbud-sone over Syria sånn at Assad og russerne ikke dreper flere syrere. Dette burde ha skjedd etter gassangrepet i 2013, sier Al-Balkhe.