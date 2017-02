- Vi visste at norske kvinner er vikinger. Men Elizabeth er modig. Nei, hun er modigst

HAMA, DARAA OG DAMASKUS (Dagbladet): Det er snart fem år siden nå: I 2012 ankom Ålesund-kvinnen Elizabeth Hoff Syria og Damaskus. Krigen hadde allerede rast i ett år, og var blodig, men likevel ante Hoff lite om helvetet som var på vei.

For krigen i Syria handler om brutalitet og systematiske overgrep: Kjemiske angrep, teppebombing av tett befolkede områder, bevisste angrep på sykehus og en krig der sivile mennesker brukes som menneskelige skjold for å holde fienden unna.

Ingen snille parter

- Alle parter i krigen står bak grusomme overgrep mot sivilbefolkningen, og vanlige syrere lider i det som er blitt en regional krig. Jeg er her for å hjelpe de sivile. Og jeg ser at hjelpen kommer fram, sier Hoff.

Dagbladet fulgte den hardtarbeidende Ålesund-kvinnen i ei lita uke. Det går i ett.

- Elizabeth jobber hele tida. I desember ledet hun evakueringen i Øst-Aleppo, og jobbet døgnet rundt under ekstreme forhold. Da skulle du jo tenkt at hun tok seg en velfortjent juleferie. I stedet ga hun oss fri, og gjorde jobben sjøl, sier en medarbeider.

- Vi visste at norske kvinner er vikinger. Men Elizabeth... Hun er modig. Nei, hun er modigst, sier en av de få internasjonalt ansatte i WHO. Fortsetter:

- Elizabeth går alltid først, og er ikke redd for noe. Det gjør også oss trygge. Jeg har aldri opplevd en slik sjef.

- Mest utskjelte sjef

Hoff har også god selvtillit i den jobben hun gjør, og legger ikke skjul på at hun stiller høye krav til alle sine WHO-ansatte.

« Vi er her for å hjelpe mennesker i enorm nød. Det er et ansvar vi tar på det høyeste alvor » Hoff

WHO og Elizabeth Hoff har de flere ganger høstet kritikk for å hjelpe mest på den myndighetskontrollerte siden av konflikten i Syria. For ett år siden hadde The New York Times en stor artikkel, der Hoff ble kritisert for å ha ansatt kona til Syrias viseutenriksminister i WHO.

- Jeg er sikkert den mest utskjelte internasjonale sjefen her, og får stadig beskjed om at jeg er i seng med regjeringen. Men jeg er ikke i seng med noen. Jeg sier klart i fra til alle ansvarlige om det er noe som er galt, sier Hoff.

Fortsetter:

- Jeg tror faktisk at jeg er den mest respekterte sjefen her, fordi alle vet at jeg bryr meg om folket. Jeg har blitt kalt inn på teppet flere ganger for ting jeg har sagt eller gjort, men jeg sier klart i fra. Å ha en jobb som dette krever at du står opp for det du tror på.

En av Hoffs ansatte hvisker følgende i øret:

- Elizabeth har absolutt ingen frykt for autoriteter, og viker ikke når hun mener noe må bli gjort.

Tar tid å skjønne koder

Fakta Elizabeth Hoff Sjef for WHO i Syria siden 2012.

Startet med 7 medarbeidere. I dag leder hun 168 ansatte.

59 år, ugift, ingen barn.

Fra Ålesund. Utdannet sykepleier og jordmor.

Har master i både pedagogikk og samfunnsmedisin.

Lang merittliste som hjelpearbeider og leder.

Er den internasjonale hjelpearbeideren som har vært lengst i det krigsherjede Syria.



Internasjonale FN-toppjobber i krigsområder som Syria er noe folk vanligvis har for to år om gangen. Hoff har nå vært over fem år som WHO-sjef i Syria, og blir minst til over sommeren. Hun utelukker heller ikke at oppholdet blir enda litt lenger.

- Hehe, jeg vet det er noen som vil at jeg skal det, ja. Så trives jeg også veldig godt her i Syria. Både med innbyggerne i landet, men også alle de fine folkene jeg jobber med her på kontoret, sier Hoff.

At det ble mer enn to år, er Hoff glad for: Det tar tid å sette seg inn i regler og koder i et nytt land.

- Hadde jeg bare vært her i to år, hadde jeg ikke fått gjort så mye. Jeg trengte de første årene for å skjønne hvordan ting fungerer. Etter det har jeg kunnet få til mange flere endringer, sier Hoff.

Fra krise til krig til krise

59-åringen fra Ålesund startet som jordmor, men har jobbet som leder og hjelpearbeider i Kairo i Egypt, Somalia, Afghanistan, Zimbabwe, Armenia og Rwanda. Midtøsten og Syria har satt dype spor.

- Syria er et fantastisk sted og folket her gir meg mye glede. Det er så utrolig mye som trengs å gjøres her, men når jeg legger meg om kvelden er målet at jeg skal vite at jeg gjorde det beste jeg kunne, sier Hoff.

Vi blir med Hoff på barnesykehuset i Damaskus. Legene forteller hva som fungerer, og hva som må endres. Hoff noterer og stiller spørsmål, før hun forteller at hun nettopp var i Roma på ferie. Da var hun innom pavens sykehus, på fritida.

- De vil gjerne ha et samarbeid med dere, for å utveksle erfaringer. Ikke bare fra dem til dere. Krigen har jo gjort at dere er blitt eksperter på mye her nå. Kan et samarbeid være interessant? Lurer Hoff.

Helsearbeidere på flukt

Legene på andre siden av bordet nikker energisk. Hele 75 prosent av sykehus- og helsepersonale i Syria har flyktet i løpet av den snart seks år lange krigen. Da er belastningen på de legene, sykepleierne og andre helseansatte som er igjen enorm.

- Elizabeth er en pådriver som setter i gang alle mulige slags prosjekt. Uten henne, hadde Syrias helsevesen vært i en utrolig mye dårligere stand, sier kollega Yehya Bouzo, som før har jobbet flere tiår i syrisk helsedepartement.

- Jeg elsker jobben min her, sier hun sjøl.

Alt henger sammen med alt

Det blir mye elendighet og fæle skjebner i jobben, men det er «det gode i mennesket, takknemligheten og folks mot» som driver Hoff, hver eneste dag.

- Det er storpolitikken som er avskyelig og avsindig. Nå må snart alle mennene med de svarte dressene la Syrias befolkning få styre egen framtid, sier hun og fortsetter:

- Det som er viktig for meg, er å unngå mer terror og død. For å unngå det, må folk få mat og jobber. Derfor jobber jeg for at vi handler inn det vi trenger lokalt. Jeg kjøpte nylig ulltepper for utdeling fra Aleppo. Nå vet vi at syrerne trenger flere bårer for å frakte mennesker, så nå ser jeg litt på hvordan det kan lages i Syria. Det er viktig for meg at ting henger sammen, sier hun.