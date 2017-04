Video viser hvordan gudstjenesten går som normalt. Så smeller det i den fullsatte kirken

(NTB / Dagbladet): Egypts president kunngjør en tre måneder lang unntakstilstand etter bombeangrepene som kostet over 40 menneskeliv ved to kirker palmesøndag.

Først eksploderte en bombe i en fullsatt kirke, Mar Gerges, i Tanta, nord for Kairo. Få timer seinere slo en selvmordsbomber til utenfor St. Markus-katedralen i Alexandria.

Der holdt overhodet for den koptiske kirken i Egypt, pave Tawadros II, messe, ifølge NTB.

En video fra innsiden av den første kirken som ble rammet (se øverst i saken), viser hvordan gudstjenesten går som normalt, blant annet med sang, sekunder før det smeller og kameraet går i svart.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt ansvar for bombeangrepene mot de to angrepene.

Det er uklart om bomben lå skjult i kirken som ble rammet først, eller om den ble utløst av en selvmordsbomber, ifølge NTB.

President Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.

Sisis kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.