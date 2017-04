(Dagbladet): Ungdomsforeningen til Norges Handikapforbund (NHFU) har nettopp sluppet en sterk kampanjevideo, som vil belyse hvordan det er å leve med en funksjonsnedsettelse, når verden rundt ikke er tilrettelagt for det.

- Videoen er sterk og tydelig, fordi vi ville treffe det menneskelige i folk. Vi vil ikke at man skal se på universell utforming som noe komplisert, men at det handler om frihet, forteller Marianne Knudsen (17), fungerende leder i NHFU, til Dagbladet.

Universell utforming Å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig.

Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger, personlig service som et tillegg til selvbetjening eller teksting av filmer. Kilde: snl.no

Knudsen forteller også at videoen får seerens tanker til å vende seg fra fokuset på skattepenger og kostnader.

- Folk tenker også det er usannsynlig at de noen gang vil trenge universell utforming i sin hverdag. Men etter denne videoen ser de det gjerne i et annet lys.

Bekymret

Videoen kommer i kjølvannet av regjeringens forslag om å endre forskriften til plan- og bygningsloven (TEK), en endring som vil senke kravene for boliger tilpasset funksjonshemmede.

Norges Handikapforbund er bekymret, og mener forslaget er et skritt i helt feil retning.

Endringsforslaget var oppe til høring i februar, og regjeringen har ennå ikke nådd en konklusjon om endringen. Les mer om byggekravene og NHFs kritikk av dem her.

- Færre muligheter

- Vi har kjempet lenge for å få gjennomslag for de kravene vi har i dag, og vi har hatt omkamp på omkamp om denne saken. Med dagens krav trodde vi endelig at vi hadde landet noen gode krav som fører til at det blir bygget boliger for alle, forteller Karen Kvam, informasjonsrådgiver i Norges Handikapforbund til Dagbladet.

- Så kom TEK17, som innebærer at funksjonshemmede får langt færre muligheter på boligmarkedet. Dette bekymrer oss fordi vi ser at funksjonshemmede har store vanskeligheter med å finne seg egnet bolig i ordinære bomiljøer, og vi ser at folk rett og slett strever innmari med å finne seg et sted hvor det lar seg gjøre å bo. Og hvis funksjonshemmede skal bli reelt inkludert, noe de ikke er i dag, må man bygge tilgjengelig.

- Vil forenkle

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som la fram forslaget, hevder de vil forenkle boligbyggingsprosessen:

- Vi vil at flere skal kunne oppfylle boligdrømmen ved å forenkle og fjerne unødvendige regler, slik at det blir billigere å bygge bolig av god kvalitet. Alle innspill og synspunkter i høringen, inkludert innspillene fra Norges Handikapforbund, vil bli nøye vurdert før vi fastsetter nye bestemmelser. Vi vil selvsagt ivareta viktige kvaliteter og sikkerhet, forteller Sarah Pierstorff, kommunikasjonsrådgiver i departementet.

Leder for Ungdomsforeningen, Marianne Knudsen, synes at fokuset på universell utforming blir feil.

- Vi vil vise at universell utforming er mer enn tall og penger, det handler om livene til mennesker og deres mulighet til å delta og å være en del av samfunnet på like vilkår. Man tenker det blir vanskelig å tilrettelegge, men på lang sikt er det samfunnsøkonomisk.

Knudsen er selv avhengig av rullestol, og forteller om utfordringer i hverdagen som de fleste av oss ikke har.

- Jeg kommer meg ikke inn på en kafé om jeg vil gå på date med kjæresten min, hvis det er ei trapp opp. Det handler om barn som skal på klassetur og ikke kan bli med bussen. Og foreldre som ikke kan se barnas skoleforestilling fordi de sitter i rullestol.

- Skille

Knudsen er klar på at det skapes et skille mellom funksjonshemmede og «resten».

- Det handler om verdighet, men det er ingen som ser det. Vi trenger ikke omsorg fordi vi er annerledes, men vi trenger å være menneske slik som alle andre. Man hadde ikke godtatt det hvis det gjaldt en annen minoritet, for eksempel kvinner som må gå på en annen skole enn menn, eller om heterofile måtte ta buss og homofile måtte ta spesialtransport.

- Men det er greit når det gjelder funksjonshemmede, ofte på grunn av negative holdninger, mangel på løsninger og økonomi.

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak (Frp), påpeker at regjeringen tar tilgjengelighet og universell utforming på alvor.

- I forslaget til TEK17 er kravene om hvilke boliger som skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser videreført fra TEK10. Det samme gjelder krav til hvilke bygg som skal være universelt utformet, forteller han til Dagbladet.