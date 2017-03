Vil at Joshua French sendes til Norge

(Dagbladet): General Joseph Ponde er den øverste sjefen for Kongos militære justisvesen - en militær «riksadvokat». Nå kan Dagbladet avsløre at han har tatt en beslutning som kan gjøre det mulig for Kongos president Joseph Kabila å sende dødsdømte Joshua French hjem til Norge.

Fra generalens kontor får Dagbladet opplyst at det 26. november i fjor gikk et brev til justisministeren og til president Kabila, der Ponde skriver at det er på tide at Joshua French soningsoverføres, slik at han kan sone dommen videre i Norge. I brevet vises det blant annet til Kari Hilde Frenchs lidelser. Siden januar 2014 har hun bodd mer eller mindre sammenhengende i Kongo for å ta seg av sin syke sønn.

Kari Hilde French ønsker ikke å kommentere Dagbladets opplysninger.

Hos «riksadvokaten» får Dagbladet imidlertid opplyst at Frenchs mor har sendt et brev til dem og takket dem for initiativet.

Prøvet president

French soner både dødsdom og livsvarig fengsel, men norske diplomater har etter det Dagbladet kjenner til gjort det klart for kongoleserne at den norske staten ikke kan garantere at ikke norske domstoler slipper French fri dersom han blir overført for å sone ferdig i Norge.

I et intervju med NRK i februar sa Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba at Joshua French vil bli benådet. Dette er en annen løsning enn soningsoverføring. Uansett har nå ledende personer både i det militære og i det sivile rettsvesenet nå tatt til orde for en løsning på saken. Men en beslutning om hva som skal skje med French kan bare tas av president Joseph Kabila selv.

- Vi venter nå bare på en eventuell presidentordre. Dersom den kommer vil vi iverksette den, sier en representant for «den militære riksadvokaten» til Dagbladet.

Fafo-forsker Morten Bøås tror brevet fra riksadvokaten kan gjøre det lettere for president Kabila å ta en beslutning.

Kongo-saken: • Joshua French (32) er norsk og britisk statsborger. Han startet sammen med nå avdøde Tjostolv Moland et sikkerhetsselskap i Uganda.

- Nå kan han vise til at initiativet kommer fra andre. Når både sivile og militære myndigheter aksepterer en løsning, så blir risikoen mindre for Kabila, sier Fafo-forsker Morten Bøås.

Men forskeren er usikker på i hvilken grad presidenten har kapasitet til å håndtere French´ sak nå. Og siden november, da brevet ble sendt, har situasjonen i Kongo blitt mye mer ustabil. Det brenner i gatene og store grupper av befolkningen er rasende for at presidenten ikke gjennomfører valget han er forpliktet til. Kabilas problem er at grunnloven hindrer ham å stille til valg for en ny periode.

- Dette er en mann med mye på tallerkenen akkurat nå. Kabilas videre liv og makt er hovedsaken. Joshua French er ikke annet enn brysom flue for presidenten. Noe mer er han ikke, sier Bøås.

Framgang

UD bekrefter at det er fremgang i saken, men vil ikke si om de kjenner til brevet fra den militære riksadvokaten.

- At denne saken allerede har trukket ut i over syv år viser at det ikke finnes enkle løsninger. Vi fortsetter vår innsats og målet er at French skal få returnere til Norge. Det har vært fremgang i saken det siste året, sier pressetalsperson Kristin Enstad til Dagbladet.

Sammen med Tjostolv Moland ble Joshua French dømt til døden og livsvarig fengsel for spionasje og drapsforsøk i 2010. Moland ble også dømt til døden for drapet på deres sjåfør Abedi Kasongo.

I 2013 fant French sin venn død på badet utenfor cella de to delte. Norske Kripos reiste til Kongo for å bistå i etterforskingen og konkluderte med at Moland tok sitt eget liv.

Dette var ikke de kongolesiske militære påtalemyndighetene enige i, og tiltalte French for drap på kameraten. French ble dømt til livsvarig fengsel for dette drapet.