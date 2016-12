Vil bygge en «jernmur» for å beskytte London mot terror

(Dagbladet): Lokale myndigheter foreslår å bruke fem millioner pund på å bygge en «stålring» rundt Londons finansdistrikt Square Mile, melder BBC.

Bemmannede sikkerhetsposter, hevbare gatestolper (for å stoppe biler), overvåkningskamera, begrensa tilgang til veier og kollisjonssikre jernbarrierer er bare noen av tiltakene som er foreslått - i et forsøk på å trappe opp sikkerheten, skriver Evening Standard.

Forslaget kommer etter at det britiske etterretningsbyrået MI5 nylig advarte mot at flere av skyskraperne som er under bygging i området er åpenbare terrormål, som er «svært sensitive for mulige angrep utført med kjøretøy».

Varselet kommer bare dager etter terrorangrepet i Berlin mandag, der en lastebil pløyde inn i folkemengden på et julemarked på Breitscheidelplatz. 12 personer ble drept og 48 skadd.

Ikke første gang

Lignende tiltak har vært iverksatt i London tidligere. I 1992 ble det også bygget en såkalt «jernmur» etter en rekke angrep fra IRA mot flere mål i Londons finansdistrikt. Sikkerhetstiltaktene ble imidlertid trappet ned da partene kom til enighet om en våpenhvile i 1994.

- I dag kommer den mest synlige trusselen fra terrorisme, spesielt den som skyldes Den islamske staten i Irak og Levanten - ISIL - eller Daesh i Syria, sa MI5-sjef Andrew Parker, i en uttalelse i oktober.

Dersom de foreslåtte tiltakene blir iverksatt, vil det være første gang siden slutten av 90-tallet at man kan se politibemannede kontrollpunkter i hovedstadens finansdistrikt.

- Denne delen av London er spesielt viktig, siden det kommer til å bli bygget en rekke landemerker som vil være av spesiell interesse (for terrorister), heter det i en rapport utarbeidet av International Corporate Protection, ifølge BBC.

Den nye planen er ennå ikke vedtatt, men tiltakene kan være på plass fra 2022, skriver BBC.

- Selv om vi har sett en del «enkle» angrep, som i Berlin der en lastebil ble stjålet og kjørt inn i en folkemengde, så kan vi ikke se bort fra angrep fra en stor lastebil fylt med eksplosiver, sier Will Geddes, grunnlegger av International Corporate Protection, ifølge BBC.

Prosjektet skal etter planen finansieres av utbyggerne i området, som vil bli oppfordret til å bidra med 50 000 pund hver.

Britisk etterretning har gjentatte ganger advart om at det bare er et spørsmål om tid før det vil bli gjennomført et angrep i landet, og finansdistriktet i hovedstaden blir ansett som et opplagt terrormål.

- Planlegger voldelige angrep

Lederen for den britiske utenlandsetterretningen MI6, Alex Younger, sa i en sjelden tale tidligere denne måneden at omfanget av terrortrusselen i Storbritannia var «makeløs».

Den britiske etterretningstjenesten, bedre kjent som MI6, er kjent for å operere i skyggen og uttalelsene i begynnelsen av måneden markerte første gang Younger har uttalt seg offentlig etter han begynte i stillingen i 2014.

Under talen sa han at britisk etterretning har avverget 12 terrorangrep i Storbritannia siden juni 2013. Britisk etterretning holder et ekstra nært blikk på den såkalte Islamske Stat (IS).

- Selv om de nå står overfor en militær trussel, planlegger IS nye måter å ramme Storbritannia og vår allierte med voldelige angrep, ifølge The Guardian.

Alvorlig trusselnivå

Trusselnivået i Storbritannia har vært «alvorlig», som betyr at et angrep anses som høyst sannsynlig, siden august 2014. Younger understreker at den pågående krigen i Syria fører til en økt terrortrussel i Storbritannia og Europa.

- Vi blir ikke trygge fra truslene som stammer fra det landet hvis ikke borgerkrigen der tar slutt, fortale MI6-sjefen i sin tale.

MI5-sjef Andrew Parker sa i oktober at IS er en trussel som er kommet for å bli, i det minste i en generasjon. Britisk etterretning vil kunne stanse de fleste angrepene, men ikke alle, ifølge Parker. Han understreker videre at etterretningstjenestene er spesielt avhengige av ekspertise innen «IT, teknologi og vitenskap» for å stanse angrepene, ifølge NTB.

Det har gått 11 år siden terrorangrepet mot T-banen i London den 7. juli 2005. Angrepet kostet 52 mennesker livet. Nå ønsker Londons finanssentrum å satse på fysiske sperringer, for å hindre fremtidige angrep.