Vil bygge verdens største sjømat-terminal på Gardermoen

(Finansavisen): - Det folk ikke vet er at Norge er det største fraktmarkedet blant de nordiske landene, og står for 50 prosent av frakten, forklarer Martin Langaas, fraktsjef i Avinor til Finansavisen.

I skyggen av et enormt, lyseblått Korean Cargo air-fly snakker han engasjert om mulighetene som skal komme til Gardermoen.

Mye takket være norsk sjømat. For veksten på sjømat og frakten av produktene ut i verden har vært enorm de siste årene, skriver Finansavisen.

Og veksten øker med 10 prosent i året, godt drevet av norsk sjømat. Norsk laks er det største flyfraktproduktet i Europa. Daglig sendes det 600 tonn laks fra Gardermoen til Asia, Afrika og Nord-Amerika

- Ved å ta ut hele potensialet i fraktvolumene fra Norge er målet å øke avkastningen for nåværende og nye fraktselskaper på Avinor-flyplassene, forklarer Langaas.

Frakten fra Oslo lufthavn har vært mer eller mindre stabil de siste årene, men økningen inn i 2017 har vært grunnet mer kapasitet.

- Vi har økt flyfraktkapasiteten i antall tilgjengelige tonn med 102 prosent det siste året. Nye fraktere, flere ukentlige avganger på allerede etablerte ruter og lignende tiltak har sørget for det. Så det handler om kapasitet, sier Langaas til Finansavisen.

Mye av sjømaten som flys ut fra Gardermoen ble tidligere fløyet ut fra andre flyplasser i Europa, etter å ha blitt pakket på pall på Gardermoen og kjørt dit på trailer.

Over de neste 30 årene anslår Avinor at sjømatfrakten med fly vil øke med 500 prosent fra dagens nivåer.

- En frakter i uken med norsk sjømat gir en ekstra årlig eksportverdi på en kvart milliard kroner, forklarer Langaas.

Flyvefisk

Det nye automatiserte sjømatsenteret blir verdens største sjømatterminal, og verdens første sjømatsenter av sitt slag. Det skal håndtere 300 000 tonn sjømat per år, eller cirka 1600 tonn pr. dag. Det betyr at det skal ta unna for 160 lastebiler om dagen, og kunne pakke to fraktfly i timen med sjømat.

Et vanlig fraktfly tar cirka 100 tonn laks, noen opp mot 130 tonn. Men de færreste er klar over at hver gang de drar til Thailand, Los Angeles eller Tokyo med et vanlig langdistanse passasjerfly så følger det med 10 tonn laks i buken av flyet.

- Er 1.600 tonn pr. dag nok om veksten fortsetter?

- I Norge i snitt skal det være 1200 tonn per dag uka gjennom. Men vi legger inn et byggetrinn to som kan iverksettes fort og doble volumene om det trenges etterhvert.

Les mer i dagens utgave av Finansavisen.

Flere økonominyheter:

Borr Drilling sikrer sin første riggkontrakt

Venter resultatøkning fra Røkke-selskap

Odfjell Drilling-datter har mottatt bank-tilbud