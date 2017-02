Vil fengsle samboerpar i fire uker. Kvinnen hevder hun ikke tok del i drapet

(Dagbladet): Samboerparet som tirsdag ble pågrepet og siktet for forsettlig drap, blir i formiddag framstilt for varetektsfengsling i Aust-Agder Tingrett.

Ifølge Agderposten vil politiet legge ned påstand om fire uker i isolasjon med brev- og besøksforbud for begge.

Kvinnen, som er i slutten av 40-årene, og mannen, som er i slutten av 30-årene, ble pågrepet i forbindelse med funn av en død person i Simonstad i Åmli kommune tirsdag.

Den avdøde skal være kvinnens 45 år gamle bror.

Skal avhøre vitner

Mannens forsvarer, Øyvind Aakerøy, ønsker ikke å fortelle hvordan mannen forholder seg til siktelsen.

- Vi ønsker å samarbeide med politiet. De ønsker foreløpig å holde kortene tett til brystet, og da gjør vi det samme. Vi lar politiet styre dette, sier Aakerøy til Dagbladet etter fengslingsmøtet.

Hva gjelder mannen, ba politiet om fire uker varetektsfengsling med brev- og besøksforbud, hvorav to av ukene skal være i full isolasjon.

Framover skal politiet avhøre vitner, som muligens kan kaste lys over hendelsesforløpet, skriver Agderposten.

Beskrives som snille mennesker

Dagbladet har vært i kontakt med personer som kjenner samboerparet. Begge blir beskrevet som hyggelige og snille mennesker. Det blir også fortalt at kvinnen alltid har stilt opp for den avdøde broren, som var tilknyttet et tungt, belastet miljø.

Ifølge Agderposten skal avdøde ha bodd hos søsteren og hennes samboer over lengre tid det siste året.

Det lokale politiet etterforsker saken, i samarbeid med etterforskningsenheten i Kristiansand og Kripos.

Kripos ble koblet på saken for rundt to uker siden, og bistår med taktisk etterforskningsleder, kriminalteknikere, hund og hundefører.

Politiet skal ha begynt etterforskning da de ikke fikk tak i den avdøde mannen i forbindelse med gjennomføring av soning. Ingen skal ha sett ham siden i fjor høst.

Etter at etterforskningen ga et konkret spor, gikk det svært kort tid før mannen ble funnet nedgravd i en frossen myr 200-300 meter fra husene på småbruket i Simostad i Åmli kommune i Aust-Agder.

Det gjennomføres fortsatt undersøkelser på det som skal være funnstedet, en eiendom tilknyttet samboerparet.

- Vi undersøker et stort område. Det er mange teknikere på plass og vi vil fortsette i flere dager framover for å sikre bevis i saken.

Etter hva Dagbladet erfarer, skal kvinnen ha forklart at hun først kom inn i bildet etter drapet.

Nekter straffskyld

Kvinnens forsvarer, Ole J. Devold, uttalte i går at kvinnen nekter straffskyld for forsettlig drap.

Samboerparet har sittet i avhør både tirsdag og i går. I dag blir begge framstilt for varetektsfengsling.

- De ble pågrepet tirsdag morgen og jeg satt i avhør med henne hele dagen. Vi er akkurat ferdige for dagen, men det vil bli oppfølgende avhør i ettermiddag. Hun har gitt en detaljert forklaring i dag, jeg kan ikke gå i detalj på hva hun har forklart, men hun erkjenner ikke straffskyld på forsettelig drap. Så spørs det hva politiet nå gjør med siktelsen mot henne, sa Devold til Dagbladet i går.

Den avdøde var tidligere kjenning av politiet. Han er tidligere domfelt 36 ganger. Minst sju av disse dommene skal omfatte vold.

Også kvinnens samboer er tidligere domfelt.

Politiet ønsker tips i saken, og oppfordrer alle som har kjennskap til ting som kan ha skjedd fra i fjor høst og fram til nå, til å ta kontakt med Arendal politistasjon.