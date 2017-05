- Vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen og innsatte i norske fengsler øker. I 2013 ble det meldt om rundt 300 episoder. I fjor ble det registrert hele 1048 volds- og trusselsepisoder i fengslene, sier Kari Henriksen (Ap og medlem av Stortingets justiskomite).

Nå har Arbeiderpartiets fraksjon i Stortingets justiskomité fremmet et forslag de mener bedre vil ivareta sikkerheten til ansatte i kriminalomsorgen.

Tjenestenummer

- I dag har innsatte i norske fengsler innsynsrett i dokumenter som omhandler dem selv. De får se vurderinger som er gjort i forhold til ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre.

- Det er et viktig rettssikkerhetsprinsipp at innsatte har innsynsrett i dokumenter som omhandler dem selv, sier Henriksen.

Men for å unngå at innsatte skal kunne hevne seg på ansatte i kriminalomsorgen, foreslår Arbeiderpartiet at det skal innføres tjenestenummer for ansatte i kriminalomsorgen.

Vold og trusler

- Det har blitt mer vold og trusler i fengslene. En innføring av tjenestenummer vil redusere mulighetene for at innsatte skal kunne hevne seg, derfor ønsker vi å innføre tjenestenummer. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har vært tydelige overfor departementet at de ønsker en slik ordning, sier Kari Henriksen.

Høsten 2015 ble det innført en lignende ordning for ansatte i politiet, hvor tjenestenummer og ikke navn følger dokumentene.

- Forholdene i blant annet Danmark er skremmende. Der har det vært flere oppslag i mediene den siste tiden, vedrørende angrep og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen og deres pårørende. Tidligere innsatte og «torpedoer» har hevnet forhold de mener ansatte er ansvarlig for og som skal ha skjedd under soning, sier Kari Henriksen.

Sikkerhet

Lovforslaget legges nå fram for Stortingets justiskomité.

- Vi regner med å få tilslutning til forslaget. Vi formoder at alle politiske partier er opptatt av sikkerheten og tryggheten til de som er ansatt i kriminalomsorgen, sier Kari Henriksen til Dagbladet.

Hun er bekymret for økende vold og trusler i norske fengsler.

- Andelen organiserte kriminelle, ofte tilhørende utenlandske gjenger uten tilhørighet til Norge, kan ha lavere terskel for å utøve trusler og vold, sier Henriksen.

Ansatte i kriminalomsorgen har opplevd at de må signere dokumenter med navn, noe som innsatte har innsyn i. Det medfører at utsetter seg for en risiko. Vårt lovforslag vil redusere mulighetene for at ansatte risikerer vold og trusler fordi de har gjort jobben sin, sier Kari Henriksen.