Vil gi far mer makt etter samlivsbrudd

Regjeringen, med barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) i spissen, ønsker presisert i folketrygdloven at hovedregelen skal tilsi at foreldrene skal avtale seg imellom hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles ved samlivsbrudd

I mai 2016 sendte Horne ut lovforslaget på høring, og nå skal det behandles i Stortinget.

- Å styrke fars rettigheter er en del av regjeringens arbeid med å få på plass et mer likestilt foreldreskap og barns rett til samvær med begge foreldrene. Forslaget har fått bred støtte i høringen og jeg håper dette også blir godt mottatt på Stortinget, sier Horne.

Mekling for å dempe konflikten

Den nye presiseringen i folketrygdloven vil i praksis bety at det ikke skal være automatikk i at mor overtar fedrekvoten ved samlivsbrudd.

- I dagens lovtekst er det ikke nevnt at foreldre har adgang til å fordele foreldrepermisjonen etter samlivsbrudd. Det har i praksis vist seg at mor kan søke om å få overført fedrekvoten til seg, uten at far blir hørt, sier Horne.

Slik det er i dag i de tilfellene hvor barnet bor fast kun hos mor, vil far kunne miste fedrekvoten sin, selv om han har samværsrett med barnet.

- Vi ønsker at familievernkontoret også kan veilede foreldrene. Så lenge de har barn sammen vil foreldrene måtte gå til mekling, og den veiledningen mener vi vil være med på å dempe konflikten, sier Horne.

Statsråden mener at når man vet at fedrekvoten også kan tas ut over tre år, og at far ofte tar kvoten ut sent i perioden, vil denne lovendringen bidra til at flere barn får anledning til å være hjemme med far.

- Far er like viktig i barnets liv etter et samlivsbrudd som han er i samlivet, sier hun.

Mulighet for fleksibilitet

Dersom foreldrene ikke blir enige, kan hver av dem kreve foreldrepenger for de hverdagene de har omsorgen for barnet. Dersom for eksempel far har omsorgen for barnet fra mandag til onsdag, kan han kreve uttak av foreldrepenger for disse dagene.

- Hvordan skal dette fungere i praksis i hverdagen, når den kanskje ikke er like A4 som på papiret?

- Det er det som gjør dette til en mulighet. Når man er i et samliv tar kanskje far ut ti uker permisjon i strekk, eller han deler de opp. Det som blir muligheten nå er at far kan ta ut en dag i uken, eller to dager i uken over en lengre periode, dersom det blir et samlivsbrudd, svarer Horne.

Hun understreker at de ikke ønsker å gjøre endringer i barnelovens bestemmelser om samværsrett.

- Det følger av barneloven at omfanget av samværsretten som hovedregel avtales mellom foreldrene, der de legger vekt på hva som er best for barnet. Endringen vi foreslår, om at foreldrene som hovedregel må avtale hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles, passer derfor godt med barnelovens system, sier Horne.

Opphevde tidsfrister i farskapstvister

Lovproposisjonen til Stortinget om likestilt foreldreskap er til behandling i familie- og kulturkomiteen, og før sommeren 2016 vedtok Stortinget, etter forslag fra regjeringen, å oppheve tidsfrister i farskapssaker.

Fra 2014 og frem til i fjor, måtte farskapstvister tas opp innen barnet var tre år, og kravet måtte fremmes innen ett år fra mistanken først var fattet. Ble ikke farskapet bestridt innen fristene, var ikke kravet juridisk bindende.

Nå skal farskapet kunne bestrides og kreves uansett hvor gammel barnet er.